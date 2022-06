À Denver, Nikola Jokic décroche le plus gros contrat de l’histoire !

L’annonce ne faisait guère de doute et elle n’a pas mis bien longtemps à tomber : drafté par Denver en 2014 (41e choix), Nikola Jokic rempile dans le Colorado pour cinq saisons supplémentaires et… 264 millions de dollars. Il s’agit tout simplement du contrat le plus élevé de l’histoire !

Astronomique, ce montant est pourtant tout sauf surprenant, quand on sait que les Nuggets ne font pas partie des destinations attractives de la ligue et que le « Joker » se sent particulièrement bien dans les Rocheuses. En plus de proposer des performances XXL depuis son arrivée en NBA, avec ses 19.7 points, 10.4 rebonds et 6.2 passes de moyenne en carrière (à 54% aux tirs, 35% à 3-pts et 83% aux lancers-francs).

Surtout, sur les deux dernières années, Nikola Jokic est passé dans une toute autre dimension, récoltant rien de moins que deux trophées de MVP de la saison régulière. Individuellement, il n’a donc plus rien à prouver et il lui faudra maintenant briller collectivement pour s’installer parmi les meilleurs pivots de tous les temps.

Bonne nouvelle pour le Serbe : le « front-office » de Denver est prêt à tout mettre en oeuvre pour aller chercher ce titre, qui serait le premier de son histoire.