Preview 2022/23 | Dallas, nouvelle place forte de l’Ouest ?

Alors que la présaison bat son plein, Basket USA continue sa traditionnelle présentation, équipe par équipe, de la saison NBA à venir. Celle-ci prend, comme chaque année, la forme d’un compte à rebours, du pire bilan de la ligue à notre favori pour le titre de champion.

Aujourd’hui, l’heure est venue d’évoquer des Mavericks qui n’ont pas trop changé et qui sont finalistes de conférence en titre, à l’Ouest. Éliminés au printemps dernier par les Warriors, futurs champions, les coéquipiers de Luka Doncic avaient effectivement surpris bon nombre d’observateurs en franchissant deux tours. En demi-finale de conférence, ils avaient surtout écarté les Suns, la meilleure équipe de la saison régulière, après un Game 7 au plus-que-parfait dans l’Arizona.

Forte de son nouveau statut, la franchise texane ne manquera donc pas d’ambition en 2022/23. Le problème, c’est qu’elle a perdu Jalen Brunson cet été, son deuxième meilleur élément. Autant dire qu’il faudra combler le vide laissé par le désormais meneur des Knicks. Pour ce faire, Spencer Dinwiddie verra ses responsabilités évoluer dans le backcourt local, alors que Christian Wood se chargera de booster le banc de Jason Kidd, au relais notamment de JaVale McGee, l’autre recrue estivale de taille à Dallas.

Intelligemment entouré, avec des role players de qualité et qui collent à son style de jeu, Luka Doncic est quant à lui attendu très haut individuellement. Pour faire simple : il a tout pour mettre la main sur le trophée de MVP. Son talent n’est plus à démontrer, et sa capacité à contrôler un match non plus, mais on est toujours en droit de se demander s’il pourra signer une saison aboutie de bout en bout. C’est-à-dire sans retard à l’allumage, par exemple.

Et le Slovène serait justement inspiré de démarrer ce nouvel exercice tambour battant. D’une part, afin de ne pas plomber ses chances pour le trophée de MVP ainsi que le bilan des Mavs. D’autre part, pour ne pas installer directement le doute dans la tête de ses dirigeants, qui n’ont pas spécialement la marge de manoeuvre financière pour remodeler leur effectif en profondeur. Encore moins dans l’urgence…

LES MOUVEMENTS DE L’ÉTÉ

— Arrivées : Christian Wood (Rockets), JaVale McGee (Suns), Jaden Hardy (Draft), Tyler Dorsey (Olympiakos)

— Départs : Jalen Brunson (Knicks), Trey Burke et Marquese Chriss (Thunder), Boban Marjanovic (Rockets), Sterling Brown

LE JOUEUR À SUIVRE : LUKA DONCIC

À Dallas, il sera compliqué de ne pas observer de près Luka Doncic cette saison. À seulement 23 ans, pour ce qui sera déjà sa cinquième année dans la ligue, le Slovène n’est évidemment plus à présenter.

Triple All-Star, Rookie de l’année 2019 et triple membre de la All-NBA First Team, il est désormais appelé à rafler ce trophée pour lequel il est le favori des bookmakers : celui de MVP.

Seule véritable (super)star de l’effectif texan, « Luka Magic » n’aura en tout cas personne pour lui faire de l’ombre, car ses coéquipiers seront tous « à son service ». Au sortir d’une campagne où il a atteint sa première finale de conférence en carrière, mais d’un été où il a été moins rayonnant que lors de ses précédentes campagnes avec la Slovénie, le 3e choix de la Draft 2018 devra donc franchir un nouveau cap —si tant est qu’il puisse encore le faire— afin de guider « ses » Mavericks vers les troisièmes Finals de leur histoire.

Ainsi, sans son ancien compère Jalen Brunson, Luka Doncic hérite logiquement de plus lourdes responsabilités sur ses épaules, car maintenir les Mavs dans le Top 4 de l’Ouest sera loin d’être une chose aisée. Les bonnes nouvelles dans cette histoire étant qu’il s’agit d’un homme de défis, qu’il a l’habitude de repousser les attentes depuis ses premiers pas chez les professionnels et qu’il lui reste des aspects de son jeu à améliorer…

Moyenne d’âge : 28 ans

Masse salariale : 171.6 millions de dollars (12e)

LE SCÉNARIO IDÉAL

Comme attendu, Luka Doncic continue d’exploser les compteurs à Dallas. Irréprochable individuellement et collectivement, il change de dimension et entre dans la catégorie des MVP. Dans le sillage de sa superstar, la franchise texane rallie une fois de plus le Top 4 de l’Ouest, pour s’assurer l’avantage du terrain au premier tour des playoffs. Il faut dire que Spencer Dinwiddie, en bon lieutenant, compense parfaitement le départ de Jalen Brunson, en retrouvant un niveau proche de celui qu’il avait à Brooklyn, en 2019/20.

Mieux encore : embrassant parfaitement son rôle de remplaçant, la recrue Christian Wood apporte une dimension supplémentaire au jeu texan. Enfin victorieux, dans un environnement où il se sent apprécié à sa juste valeur, il est ainsi disposé à s’inscrire sur le long terme dans le Texas. Ajoutez à cela l’apport de vaillants éléments, tels Tim Hardaway Jr, Dorian Finney-Smith, Reggie Bullock, Maxi Kleber, JaVale McGee ou Dwight Powell, et vous obtenez un savoureux mélange qui permet aux hommes de Jason Kidd de compter parmi les cadors de leur conférence.

En playoffs, franchir un tour est donc un minimum pour les Mavericks. Bien sûr, le chemin est long et la concurrence est rude, mais avec Luka Doncic aux commandes d’un groupe expérimenté, soudé et équilibré, qui se connait à la perfection et peut faire tomber le déluge en permanence, tous les espoirs sont permis, après tout…

LE PIRE SCÉNARIO

Finalement, la perte de Jalen Brunson est plus handicapante qu’imaginé pour les Mavericks. Incapables de surmonter son départ, car Spencer Dinwiddie n’a décidément pas (plus ?) les épaules pour être titulaire chez un outsider, ils doivent rapidement oublier une qualification directe pour les playoffs. Il faut dire que Luka Doncic a eu son habituel retard à l’allumage, et qu’il est à présent trop esseulé pour maintenir son équipe dans l’impitoyable Top 6 de l’Ouest. Quant à ses sautes d’humeur, elles continuent de lui porter préjudice, comme avec la Slovénie à l’EuroBasket, et il fait évidemment une croix sur le trophée de MVP.

En sortie de banc, Christian Wood n’est pas non plus irréprochable. Certes pétri de talent offensivement, il plombe Dallas avec sa faiblesse défensive, en plus de ne pas accepter son rôle de remplaçant. Nonchalant sur le parquet et plutôt bavard dans la presse, il ne prolongera logiquement pas dans le Texas. Heureusement, les soldats de Jason Kidd, Dorian Finney-Smith, Reggie Bullock, Maxi Kleber, JaVale McGee ou encore Dwight Powell assurent leur travail de l’ombre. Tout l’inverse de Tim Hardaway Jr, qui peine ainsi à retrouver ses sensations d’avant-blessure.

Dans une ambiance assez morose, la saison des Mavs tourne donc au vinaigre. Pas au point de les empêcher de disputer le « play-in » de fin d’année, mais suffisamment pour troubler leur avenir. Car, malgré un talent « générationnel » comme Luka Doncic à sa tête, on ne sait pas quelle direction prend la franchise de Mark Cuban. Déjà coincée financièrement, à cause des gros contrats de Spencer Dinwiddie, Tim Hardaway Jr. ou Davis Bertans, elle l’est maintenant sportivement, à cause d’un effectif globalement limité dans le sillage de « Luka Magic ».

CONFÉRENCE OUEST 15 – Thunder 14 – Spurs 13 – Jazz 12 – Rockets 11 – Kings 10 – Blazers 9 – Pelicans 8 – Lakers 7 – Wolves 6 – Mavericks 5 – … 4 – … 3 – … 2 – … 1 – …