Draft 2024 : la cote des Français et de Bronny James grimpe encore

Maintenant que la « lottery » et le « Draft Combine » ont eu lieu, les experts peuvent ajuster leurs prévisions pour la Draft. À ça, il faut ajouter les retours des premiers « workout » mais aussi l’impact des rencontres de playoffs pour les joueurs en Europe. C’est clairement le cas pour les meilleurs Français, et plus particulièrement Zaccharie Risacher et Tidjane Salaün, engagés en playoffs avec Bourg-en-Bresse et Cholet. Le premier a marqué les esprits avec 28 points face à Nanterre, et il assoit sa place de numéro 2 dans la Mock Draft d’ESPN, derrière son compatriote Alexandre Sarr, promis aux Hawks à la 1ère place. Alors que sa formation défie Monaco en demi-finale, Risacher pourrait séduire les Wizards, même si son profil rappelle celui de Deni Avdija.

Quant à Salaün, il passe de la 14e à la 8e place. Eliminé des playoffs après la défaite de Cholet face à Paris Basketball, il a clairement fait grimper sa cote avec ses 19 points dans la première manche. Rappelons que la 8e place est détenue par les Spurs où évolue Victor Wembanyama, et les deux Français partagent le même agence, l’inévitable Comsport de Bouna NDiaye et Jérémy Medjana.

Que va faire Gregg Popovich avec son 4e choix ?

Comme 3e choix, que les Rockets pourraient céder dans un échange, ESPN parie pour l’instant sur Reed Sheppard dont la polyvalence sur les postes d’arrières, et surtout les qualités de shooteur, en font un chouchou des scouts NBA. Juste derrière lui, à la 4e place, son coéquipier à Kentucky, Rob Dillingham. C’est un vrai meneur de jeu, et comme c’est la priorité de l’été pour les Spurs, on verra si Gregg Popovich opte pour un rookie, ou s’il utilise ce 4e choix pour récupérer dans un échange un très bon meneur de jeu déjà installé en NBA.

Cet été, les Pistons ont surtout besoin d’un ou plusieurs vétérans pour relever la tête, mais avec leur 5e choix, ESPN les verrait bien sélectionner Matas Buzelis qui possède un profil d’ailier que la franchise n’a pas dans son effectif. Régulièrement comparé à Franz Wagner, le Lituanien pourrait faire le lien entre Cade Cunningham et le secteur intérieur.

Bronny James vers Boston ?

À la 6e place, les Hornets ont un besoin absolu de pivot, et comme Alexandre Sarr ne sera plus disponible, le choix le plus évident se porte sur Donovan Clingan, double champion NCAA avec Connecticut. De la 7e à la 10e place, le meneur Nikola Topic (Blazers), Tidjane Salaun (Spurs), l’ailier Dalton Knecht (Grizzlies), et enfin Stephon Castle (Jazz). Coéquipier de Clingan à UConn, ce dernier plairait beaucoup aux Spurs pour mener le jeu.

Pour le reste, on notera que Zach Edey est attendu à la 14e place du côté de Portland. C’est une petite place de gagnée en 15 jours. Le Draft Combine lui a permis de répondre aux éventuelles interrogations des recruteurs, et il pourrait devenir la doublure de Deandre Ayton. Parmi les autres Français inscrits, Pacome Dadiet apparaît en 43e position du côté de Miami, tandis que Melvin Ajinça pourrait rejoindre les Lakers à la 48e place.

Enfin, le tapage médiatique autour de Bronny James porte ses fruits puisqu’il apparaît à la 54e place, et ce serait du côté des Celtics. Intéressant si ça devient réalité.