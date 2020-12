Tests de chaussures : le grand guide d’achat 2020

Les équipementiers ainsi que notre partenaire Basket4Ballers ont permis à Basket USA de tester seize paires de chaussures en 2020, avec comme chaque année des coups de coeur, des surprises mais aussi des déceptions. Globalement, il n’y a pas de mauvais modèles, même si on attendait mieux d’adidas cette saison après de très bons modèles en 2019. En revanche, Nike a bien corrigé le tir. Même chose avec Under Armour avec la Curry 8.

L’heure est donc au bilan à neuf jours de Noël : il n’est pas trop tard pour mettre une de ces paires sous le sapin.

La championne

Air Jordan XXXV – 185 euros chez Basket4Ballers

La marque au Jumpman avait écouté les remarques concernant la AJ33 en allégeant la 34. Elle a gardé la même approche avec la 35, en ajoutant une touche premium qui fait de cette paire la plus belle du marché.

Avec l’Eclipse Plate, Jordan Brand tient l’innovation la plus marquante de ces deux dernières années car elle offre une expérience incroyable en terme de retour d’énergie. En quatre mots : on saute plus haut. C’est aussi simple que ça.

Amorti, maintien, traction, design, matériaux : la Air Jordan XXXV est presque parfaite.

Le meilleur rapport qualité/prix

Nike Zoom Freak 1 – 95 euros chez Basket4Ballers

Nike PG4 – 120 euros chez Basket4Ballers

La ZF1 était sorti à l’été 2019 mais nous l’avons testée en 2020 et pour une première chaussure signature à 120 euros, elle mérite sa place ici. La première paire signée Giannis Antetokounmpo fait le job dans tous les domaines avec aucune note en dessous de 8/10 dans les différentes catégories de notre test. On la préfère même à la Zoom Freak 2.

Difficile de les départager avec les PG4, qui proposent une belle expérience avec cette unité Air couvrant tout le le pied et offrant une sensation matelassée très agréable. La réduction de 25 euros des ZF1 arbitre le duel.

La plus polyvalente

Nike Air Zoom BB NXT – 180 euros chez Basket4Ballers

Avec un visuel épuré, une large mousse React et des poches Zoom à l’avant du pied, la touche « running » des BB NXT nous avait beaucoup intrigués, d’autant que la paire a débarqué sans nom connu pour la mettre en valeur. On n’a pas été déçu en les enfilant, avec un superbe retour d’énergie, une superbe traction et un superbe maintien que la rigidité de l’ensemble n’a pas gâchée.

La plus sécurisante

Nike KD 13 – 150 euros chez Basket4Ballers

Il faut du maintien et de la stabilité pour Kevin Durant après autant de temps sans jouer. Nike a rempli le contrat avec ces KD 13 qui, à l’instar des AJ35 et des BB NXT, offrent une sensation de sécurité immédiate, confirmée dans le jeu avec un système de laçage très bien pensé et un pied qui vient directement s’enfoncer dans l’amorti Zoom qui parcourt toute la chaussure.

La bonne surprise

Layup REVO – 120 euros chez Layup

Comme B.Ease il y a deux ans maintenant, les Français derrière Layup ont réussi leur coup en lançant, après trois ans de réflexion et un crowdfunding, une REVO surprenante. Nos pieds se souviennent encore de leur confort impressionnant et de ce système de laçage très malin. À 120 euros, c’est un bon investissement.

Le retour en grâce

Curry Flow 8 – 160 euros chez Basket4Ballers

On attendait autant qu’on craignait le test des Curry 8 après la déception de la Curry 7, qui souffrait d’une combinaison décevante des technologies HOVR et Micro G, et surtout d’un inconfort déjà constaté sur les Curry 4 et 6.

Déjà un lointain souvenir avec l’empeigne du premier modèle de Curry Brand posé sur une toute nouvelle mousse effet chamallow baptisé UA Flow. Steph is back.

Les classiques

Nike Kyrie 7 – 130 euros chez Basket4Ballers

Nike LeBron 18 – 190 euros chez Basket4Ballers

On retrouve ici deux paires qu’on pourrait voir dans la catégorie juste en dessous. D’un côté cette Kyrie 7 qui tient bien la route, mais dont la ligne devrait trouver un second souffle plutôt que de se diversifier à outrance. De l’autre, une LeBron 18 de première qualité avec un confort bien au-dessus de la moyenne et un coussin dans lequel Nike n’avait jamais mis autant d’Air, mais qui manque un peu de maintien et de stabilité pour un modèle à 190 euros.

Le classement 2019-20 des tests Basket USA

– Air Jordan XXXV– 18,6/20

– Nike KD13 – 17,8/20

– Nike LeBron 18 – 17/20

– Air Zoom BB NXT – 17/20

– Curry Flow 8 – 16,8/20

– Nike Zoom Freak 1 – 16,8/20

– Layup REVO – 16,6/20

– Nike PG4 – 16,6/20

– Nike Kyrie 7– 16,6/20

– Jordan Why Not? Zer0.3 – 16,4/20

– Zoom Freak 2 – 16,2/20

– Peak Lou Williams 3 – 15,8/20

– Peak Lou Williams 2 – 15/20

– Peak Lou Williams 1 – 14,6/20

– Under Armour Curry 7 – 13,4/20

– adidas Dame 6 – 12,4/20