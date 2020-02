D’Angelo Russell se sent déjà chez lui à Minnesota

Est-ce le début d’une belle histoire à Minnesota ? Amis de longue date, Karl-Anthony Towns et D’Angelo Russell, tous deux draftés en 2015 (aux deux premières places), vont enfin pouvoir réaliser leur rêve ultime et évoluer sous les mêmes couleurs, les Wolves et les Warriors étant parvenus à un accord avant la « trade deadline ».

« Un rêve devenu réalité » pour l’ex-meneur de Brooklyn, présenté hier à la presse et au public en compagnie du président des opérations basket, Gersson Rosas, et de son nouveau coach, Ryan Saunders. « À chaque dîner, à chaque fois qu’on se voyait durant l’été, on en parlait, on en rigolait ». Les Wolves l’ont fait et possèdent désormais un « one-two punch » dont ils espèrent beaucoup, en mesure d’impulser une nouvelle dynamique.

Un nouveau départ

Après avoir déjà tenté d’attirer D’Angelo Russell l’été dernier, lorsqu’il était encore free agent, Minnesota est parvenu à ses fins, même si la franchise devra s’acquitter de la « luxury tax ».

« On avait besoin d’un arrière dynamique, un gars qui peut mettre du tempo, qui peut scorer, créer et qui sait qu’il a les épaules pour endosser les responsabilités qui vont avec, » a déclaré Gersson Rosas. « On a visé un jeune joueur de 23 ans qui a déjà été All-Star, qui s’est déjà retrouvé dans plusieurs environnements différents, et s’est bien adapté à ce qui peut être similaire au nôtre. »

En plus de rejoindre son meilleur pote, D’Angelo Russell apprécie d’arriver dans un club qui le voulait vraiment.

« Dès que je suis sorti de l’avion, j’ai ressenti beaucoup d’amour ici, je me suis tout de suite senti comme à la maison. C’est incroyable pour moi de me lever et de voir la situation dans laquelle je suis aujourd’hui, de ressentir l’amour et l’envie qu’on peut avoir à me vouloir ici. C’est un moment irréel pour moi actuellement. »

« Trouver le juste équilibre »

Reste maintenant à poser les premières bases de cette nouvelle aventure, « avec un super groupe de jeunes joueurs qui veulent se prouver des choses et qui voient là une nouvelle opportunité d’y arriver, un jeune coach et un jeune front office qui fait le nécessaire », poursuit le meneur. Et surtout son association attendue avec KAT.

« J’ai vu de près et de loin la façon dont Karl a essayé de conduire cette équipe ces dernières années. Les joueurs vont et viennent ici, peut-être qu’ils n’appréciaient pas leurs situations » explique ainsi D’Angelo Russell. « Mais en regardant ça de loin, je savais que je pouvais aider Karl. Je n’ai jamais joué avec un grand dynamique comme lui, qui peut étirer la défense, avec cette capacité de création et cette polyvalence. Je sais ce qu’il sait bien faire, comment lui rendre la tâche plus facile et faire en sorte qu’on soit complémentaires. Il faudra trouver le juste équilibre et il n’y a pas de limite. Je suis très excité d’être là. »