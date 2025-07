Jeanie Buss reste à la tête des Lakers au moins jusqu’en 2030

Contrairement à Mark Cuban chez les Mavericks, Jeanie Buss a été habile au moment de vendre les Lakers à Mark Walter pour un montant record de 10 milliards de dollars. En effet, elle a négocié le droit de rester quelque temps présidente de la franchise californienne, en le faisant tout simplement inscrire dans le contrat de vente !

À ce propos, The Athletic évoque une durée « d'au moins cinq ans », qui amènerait donc la fille de Jerry Buss à occuper son poste de patronne des « Purple & Gold » jusqu'en 2030, au minimum. On rappelle qu'elle les dirige depuis 2013 et la mort de son père, qui avait racheté l'équipe en 1979 pour –à peine– 67.5 millions de dollars.

Ainsi, l'ère Buss ne va pas toucher immédiatement à sa fin, puisque la famille ne va pas vendre l'intégralité de ses parts et garder au moins 15% des Lakers encore quelques années, tandis que Jeanie assura la transition en douceur. Il faut dire que Mark Walter la considère comme un élément-clé pour la franchise de Los Angeles, compte-tenu qu'elle se charge de la promouvoir depuis quatre décennies et qu'elle la connaît donc mieux que personne.