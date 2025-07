Ben McLemore condamné à plus de huit ans de prison pour viol

Reconnu coupable de viol il y a quelques jours, Ben McLemore attendait de connaître sa peine, ce mercredi. Et le basketteur de 32 ans vient d'être condamné à 100 mois de prison, soit un peu plus de huit ans.

Le 7e choix de la Draft 2013 doit désormais purger sa peine dans une prison d'Etat après avoir été jugé coupable de viol et de deux autres chefs d'accusation prononcés à son encontre. C'est le 3 octobre 2021, au domicile de son coéquipier Robert Covington, que Ben McLemore a donc agressé une jeune femme de 21 ans, lors d'une fête.

« Ces quatre années ont été les plus longues de ma vie. Je n'avais jamais imaginé que le fait de rapporter ces faits en 2021 mènerait à un parcours aussi long et difficile », explique-t-elle. « J'ai souvent ressenti ces dernières années comme un poids que je devais traîner derrière moi, un rappel constant du traumatisme que je n'ai pas été en mesure de surmonter complètement parce qu'il n'y avait pas de fin en vue. Je comprends maintenant profondément pourquoi tant de victimes hésitent à signaler ce qui leur est arrivé ou ne le font jamais. »

Du côté des avocats de Ben McLemore, on avait tenté de convaincre le jury que le basketteur et sa victime avaient tous les deux beaucoup bu lors de la fête, et que la relation sexuelle était consentie.

Une version rejetée par le jury, alors que la défense du basketteur espère un aménagement de la peine en assurant que, « hormis cette brève rencontre sous l'influence de l'alcool qui a conduit à cette condamnation, Ben McLemore est vu comme une personne prévenante et humble qui a mené une vie honorable, centrée sur la communauté. »