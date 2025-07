Shai Gilgeous-Alexander en couverture de NBA 2K26 !

Qui d'autre que lui ? 2KSports a révélé l'athlète qui succédera à Jayson Tatum sur la couverture de l'édition standard de NBA 2K26, et c'est Shai Gilgeous-Alexander qui a été choisi ! C'est bien évidemment une première pour le meneur de jeu canadien et c'est amplement mérité au regard de sa saison : leader de la meilleure équipe de la conférence Ouest, MVP de la saison régulière puis des Finals après avoir raflé son premier titre NBA en finale face à Indiana.

La couverture le montre ballon en main avec la tunique bleue du Thunder et aussi avec sa première chaussure signature aux pieds, la SHAI 001 au coloris “Butter”. Un détail qui a son importance sur le plan marketing alors que la “signature shoe” de SGA avec Converse est également attendue pour le courant du mois de septembre.

Comme une évidence

Le choix sonne comme une évidence pour 2K Sports, qui aurait pu être tenté par d'autres profils, comme Anthony Edwards, Victor Wembanyama ou encore deux autres joueurs qui ont particulièrement brillé lors des derniers playoffs, Jalen Brunson et Tyrese Haliburton. Ce dernier a peut-être été le plus près de toucher le graal, jusqu'à ce que sa rupture du tendon d'Achille (qui le privera de compétition la saison prochaine) et la défaite des Pacers en finale ne viennent conforter le choix de SGA.

Quant aux autres joueurs cités, 2K pourrait bien piocher parmi eux pour les années à venir, s'agissant notamment de “Wemby”, comme l'avait glissé Ronnie2K lors de sa venue en France pour les NBA Paris Games 2025. Affaire à suivre !

L'annonce de la couverture de l'athlète choisi pour la couverture du jeu va surtout lancer le début de la campagne concernant les principales innovations prévues pour ce nouvel opus, et bien sûr la révélation des notes des différentes superstars de la ligue ! Pour rappel, NBA 2K26 a été annoncé pour le 5 septembre en sortie mondiale. Le compte à rebours est lancé !

Shai Gilgeous-Alexander Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2018-19 LAC 82 27 47.6 36.7 80.0 0.7 2.1 2.8 3.3 2.1 1.2 1.7 0.5 10.8 2019-20 OKC 70 35 47.1 34.7 80.7 0.7 5.2 5.9 3.3 1.7 1.1 1.9 0.7 19.0 2020-21 OKC 35 34 50.8 41.8 80.8 0.5 4.2 4.7 5.9 2.0 0.8 3.0 0.7 23.7 2021-22 OKC 56 35 45.3 30.0 81.0 0.7 4.3 5.0 5.9 2.5 1.3 2.8 0.8 24.5 2022-23 ☆ OKC 68 36 51.0 34.5 90.5 0.9 4.0 4.8 5.5 2.8 1.6 2.8 1.0 31.4 2023-24 ☆ OKC 75 34 53.5 35.3 87.4 0.9 4.7 5.5 6.2 2.5 2.0 2.2 0.9 30.1 2024-25 ★ OKC 76 34 51.9 37.5 89.8 0.9 4.1 5.0 6.4 2.2 1.7 2.4 1.0 32.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.