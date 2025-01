Ronnie 2K : « Wemby est le genre de joueur qu’on créait dans MyCareer »

Devenu un partenaire plus que privilégié de la NBA, 2K Sports était bien sûr de la partie en marge des « NBA Paris Games », avec des bornes de jeu à l’Accor Arena, à la NBA House et le logo NBA 2K25 présent sur à peu près tous les supports marketing de la ligue.

Ambassadeur mondialement connu de la simulation basket de référence sur PC et consoles, Ronnie 2K a également pris part à cette semaine parisienne. L’occasion pour lui de participer à une séances de questions-réponses avec des médias européens dont Basket USA aux côtés de Dave Brody, vice-président en charge des partenariats à l’international à la NBA.

Forcément, Victor Wembanyama était sur toutes les lèvres, même s’il faudra encore patienter pour les annonces officielles comme la possibilité de voir le Français devenir un « athlète couverture » du jeu ou de retranscrire son histoire dans un scénario « MyCareer » !

Ronnie 2K, quel regard portez-vous sur l’évolution globale du jeu depuis deux décennies maintenant ?

C’est vraiment éblouissant. Avec 2K, on vient de fêter notre 20e anniversaire ensemble cette semaine. Pour faire un petit récap, c’est le 26e titre NBA 2K, ESPN l’a distribué jusqu’en 2005 avant qu’on prenne le relais, et Visual Conepts l’a conçu depuis le début. C’est vraiment une super équipe avec des gens brillants. Ça a été spécial de voir cette évolution au fil des années, sur tous les points. Nous n’avons pas toujours été la référence en terme de simulation de basket. Et maintenant, on est l’une des simulations de sport les plus jouées dans le monde, et même l’un des jeux les plus joués tout court. Cette croissance, ce côté authentique, réaliste, c’est impressionnant, et aussi grâce ce partenariat exceptionnel qu’on noue avec la NBA, qui nous aide à donner le cap et qu’on essaie de suivre dans les moindres détails.

Quels détails, par exemple ?

Par exemple, concernant l’annonce de Tissot qui va accompagner la tenue de match en Europe pour les dix ans à venir, on va devoir l’importer dans notre jeu en intégrant les spécificités de ce partenariat. On est à la croisée des chemins sur bien des choses qui dépassent le basket, que ce soit niveau culture, mode, musique. Qui aurait pu croire qu’un jeu de basket pourrait rassembler autant de choses, signifierait autant pour tellement de gens dans le monde et servirait de plateforme pour faire connaître un large panel de marques ? C’est vraiment incroyable et depuis le début, mon aventure avec eux a été vraiment top, dans la façon dont a multiplié l’audience, via les réseaux sociaux, les influenceurs et plein d’autres trucs funs qu’on a pu lancer au fil du temps. Je pourrais en parler pendant des heures (rires) !

Comment vous percevez l’attention que les joueurs NBA portent au jeu, par rapport à leurs notes notamment, mais pas uniquement…

Les joueurs NBA sont bien sûr parmi les sportifs les plus compétitifs qui peuvent exister. Donc je n’ai jamais pensé que leurs notes allaient plaire au plus grand nombre. C’est le cas pour les joueurs et on le voit aussi au niveau des conversations que ces chiffres peuvent générer de la part des fans. Pour moi, c’est toujours quelque chose de beau à voir, parce que ça veut dire que c’est quelque chose qui leur tient à cœur. Ils sont à fond, ils font partie de notre boucle sur les retours qu’on peut attendre de leur part. Ils sont aussi attentifs à la façon dont on capture leurs mouvements… On vient de mettre de grosses mises à jour régulières sur les coiffures, les tatouages et ressemblances il y a à peine quelques jours. J’ai beau être proche de certains joueurs, mais pas au point d’être mis au courant quand ils changent de coiffure !

C’est ce qui nous permet d’être toujours au top, authentique, à jour et ça fait partie de nos priorités. En ce sens, les conversations qu’on peut avoir avec les joueurs NBA nous aident à nous diriger vers la bonne direction. Il pourrait être parfois un peu plus gentils quand ils se plaignent des notes, mais ça me va, je continuerai de faire ce que je sais faire !



Quelle est l’importance pour NBA 2K d’être présent sur ces manifestations hors du sol nord-américain, et qu’est ce qui favorise le marché en Europe ?

La NBA est très concentrée sur la façon dont elle peut continuer de grandir à l’internationale et c’est aussi notre cas. On peut dire que la plupart des gens qui vivent aux Etats-Unis adorent déjà le basket, et ceux qui jouent à la console aiment probablement notre jeu. Donc notre développement va venir de régions du monde qui sont à conquérir.

Ce qu’on ressent aussi, et on le voit à Paris cette semaine, c’est que le fait d’avoir un joueur local aide beaucoup. J’étais au match de l’an dernier entre les Cavs et les Nets et c’était vraiment super. Mais cette année, c’est différent. Il y a d’autres paramètres qui peuvent favoriser une région plutôt qu’une autre, mais le fait d’avoir une star en devenir comme ça booste l’intérêt du public français pour le match. Le public veut pouvoir supporter quelqu’un à qui il s’identifie. J’espère que d’autres pays, comme peut-être l’Angleterre, d’où vient mon père, aura aussi un joueur star comme Victor Wembanyama en France.

Avec Wembanyama, il n’y a plus de limites dans la création d’un joueur

Au niveau du jeu, est-ce qu’on mesure l’impact de Victor Wembanyama ?

Oui bien sûr ! Sans rentrer dans les détails très spécifiques, on constate une grosse évolution sur les modes « Quick Game » et « Play Now Online » dans lesquels les Spurs ont été sélectionnés. Ça monte jusqu’à +517% par rapport à il y a deux ans, lorsque Wemby jouait encore en France. Ça dépasse le cadre des Spurs. Les chiffres entre sa première année et cette saison sont également incroyables puisqu’on monte jusqu’à + 107%. Pour le mode MyCareer en France, la participation des joueurs qui ont pris les Spurs pour aller jusqu’à remporter un titre a augmenté de 91%. Les Spurs sont également davantage pris dans MyLeague et My NBA, à hauteur de + 60% en France.

C’est aussi un joueur de la jeune génération et on voit que les joueurs aiment incarner ces jeunes joueurs. Et ça fait aussi sens par rapport au fait qu’on a aussi le sentiment que les joueurs veulent bâtir leur franchise autour de stars internationales. Mais pour en revenir à « Wemby », on n’avait jamais vu d’augmentation de ce genre, à cette échelle, au niveau de son impact. C’est assez enthousiasmant pour la suite, et San Antonio a aussi de quoi l’être.

On entend dire de Victor Wembanyama est le joueur « NBA 2K » par excellence, comme un joueur « cheaté » qui n’aurait aucun défaut. Êtes-vous satisfait du rendu offert dans le jeu ?

C’est vrai qu’on avait jamais eu ce genre de joueur, un pivot de sa taille qui sait dribbler et shooter comme il le fait. C’est le genre de joueur qu’on créait dans MyCareer, et dont on pouvait dire qu’ils ne sonnaient pas vraiment « authentiques ». Maintenant, aussi bizarre que cela puisse paraître, c’est devenu authentique, parce qu’il est tellement fort. Et c’est vrai que dans le jeu, ça en devient effrayant parce que les joueurs commencent à devenir extrêmement compétitifs avec ce joueur dans le jeu. Comment ne pas vouloir façonner un joueur comme Wemby, avec sa taille, son talent ?

On continue de réfléchir à ces questions et comme on va faire évoluer tout ça. C’est tellement un gros défenseur, c’est très dur de scorer sur lui. Ça m’a rappelé lorsqu’on jouait avec Yao Ming dans son « prime ». Les deux ont des tailles similaires, même si bien sûr Wemby peut shooter de plus loin et est plus doué ballon en main. Mais jusque là, Yao Ming était notre meilleur poste 5 à avoir joué dans le jeu.

Si Victor reste en bonne santé, et qu’il continue de progresser comme on l’a vu entre l’an 1 et l’an 2, l’expérience qu’il va acquérir le rendra encore meilleur. Il apprend encore les nuances du jeu, sur quand il doit aller dans la peinture, comment scorer de façon efficace à ce niveau. C’est ce sera à nous de voir comment faire évoluer son jeu autour de ses qualités en essayant de ne pas en faire un joueur trop injouable. On ne veut pas perdre le côté réaliste juste parce qu’il tellement fort.



Stephen Curry a obligé 2K Sports à faire évoluer le jeu

Un peu comme lorsque la génération de shooteurs à très, très longue distance a commencé à voir le jour ?

C’est exactement ça, ça me rappelle quand nous avions dû complètement revoir le concept du jeu sur NBA 2K16 avec l’avènement de Stephen Curry, quand il s’est soudainement mis à enchaîner les saisons à + de 300 paniers 3-points par saison. On est à une étape assez similaire. C’est la prochaine évolution du jeu. Si on veut rester authentique, on va devoir nous aussi suivre la façon dont la ligue évolue, et ça ne concerne pas que Victor Wembanyama. Les pivots d’aujourd’hui sont des joueurs qui ont beaucoup de qualités. C’est un peu devenu la nouvelle tendance qui impacte aussi la façon dont les équipes draftent et font progresser leurs joueurs. On doit aussi s’adapter à tout ça. Mais c’est vrai qu’environ tous les dix ans, le jeu change en quelque sorte. On peut partir de Shaquille O’Neal dans les années 90-2000, puis Stephen Curry il y a dix ans et donc la prochaine étape sera sans doute Wemby. On doit continuer de s’adapter à la façon dont le basket est pratiqué.

Quelles sont les clins d’œil aux NBA Paris Games dans le jeu ?

On célèbre les NBA Paris Game dans le jeu auprès de notre audience mondiale. On a mis en place des challenges dans les modes MyTeam et MyCareer à l’occasion de la saison 4, du 20 janvier au 22 février. Dans « The City », si tu gagnes un match 3×3 sur deux events, tu peux débloquer du contenu vestimentaire des Spurs, des Pacers et aussi des « NBA Paris Games » pour MP. Pour MyTeam, si tu remportes le challenge, tu reçois un pack de dix joueurs français. C’est super enthousiasmant de diffuser ça à l’échelle mondiale sur ce qui s’est passé à Paris.



Pourrait-on imaginer un jour un scenario « MyCareer » qui raconterait l’histoire d’un joueur français, avec un début de carrière qui pourrait commencer à Paris, voire même décliner ce même récit depuis un autre pays d’Europe, d’Asie, d’Amérique du Sud ou d’Afrique ?

C’est clair, c’est quelque chose qui prend de plus en plus de place. On n’a jamais vu autant de joueurs arriver de territoires internationaux et on se doit de soutenir ça dans nos scénarios. C’est clairement des histoires qu’on doit aussi raconter davantage et sur lesquelles on doit se pencher davantage.

C’est un peu l’histoire à laquelle nous avons assisté cette semaine avec Wemby, qui est de retour dans son pays en tant que superstar NBA…

Probablement qu’un jour, quand il sera notre athlète couverture, c’est quelque chose qu’on pourrait imaginer. Ce serait cool de modéliser certains lieux de Paris et d’intégrer certaines parties à l’histoire. On verra ça quand il sera en couverture. C’est clair que Wemby va être important pour nous dans le futur. Je ne sais pas quand ça arrivera. Mais quand ce sera au tour de Wemby, c’est sûr que ce sera enthousiasmant de raconter l’histoire qu’il a vécue ici à Paris. On se rendra ici pour essayer d’être au plus proche de cette histoire et qu’elle puisse voir le jour dans le jeu. Ça devrait être très fun à faire.

Avez-vous déjà des nouveautés à partager sur l’édition 2K26 ?

Malheureusement, non. On est encore très impliqué sur le 2K25, avec les saisons et nos mises à jour assez régulières. Bien sûr, on a une équipe qui planche déjà sur le prochain opus et il va y avoir de quoi s’enflammer aussi. Mais pour l’instant, je ne veux pas détourner l’attention autour de NBA 2K25. On est encore en janvier, le jeu est sorti il y a à peine plus de trois mos ! Si je commence à teaser le prochain maintenant, c’est un long chemin qui m’attend (rires) ! Mais c’est clair que je suis très excité concernant ce qui va se présenter pour NBA 2K26.

Propos recueillis à Paris