TV, médias, marketing, jeux vidéo… Tous témoins de l’ampleur de la « Wembamania »

Le phénomène Victor Wembanyama dépasse le cadre du basket et ce double rendez-vous des « NBA Paris Games » le démontre une fois encore. La star montante des Spurs n’a que 21 ans, et il emmène avec lui une communauté grandissante, dont certains membres ne s’étaient encore jamais intéressés au basket. En attendant son prochain exploit, les chiffres sont là pour confirmer la tendance : la « Wembamania » ne fait que débuter.

La NBA a ainsi partagé quelques chiffres pour illustrer cet impact sur le sol français. On comprend mieux pourquoi Paris et surtout la présence des Spurs est ainsi devenu un passage obligé pour la ligue nord-américaine, tant le marché français est en ébullition.

Pour commencer, le premier match entre les Spurs et les Pacers a été le match NBA le plus regardé en France, et c’est sans compter ceux qui ont regardé la rencontre sur beIN Sports. Les places pour les deux matchs ont été vendues en moins de 24 heures, et les heureux détenteurs sont issus de 53 pays différents, ce qui constitue un nouveau record pour un événement NBA.

Quand « Wemby » booste le League Pass

Les abonnements pour le League Pass ont bien progressé (+36% par rapport à l’année précédente) et les Spurs sont l’équipe la plus regardée sur le sol français. Le nombre de matchs des Spurs regardés en France depuis le premier match de Victor Wembanyama a ainsi flambé par rapport aux deux dernières années : +233%.

Et forcément, le match le plus regardé sur le League Pass en France a été le « Christmas Game » de 2024 entre les Spurs et les Knicks. Victor Wembanyama avait d’ailleurs fait le show (42 points, 18 rebonds, 4 passes, 4 contres) même si c’est New York qui l’avait emporté.

Au niveau « digital » et marketing, « Wemby » est également déjà parmi les plus suivis, avec 735 millions de vues générées sur les réseaux sociaux de la NBA, juste derrière Stephen Curry (737 millions) et LeBron James (1.04 milliard). Son dunk face aux Celtics le 31 décembre 2023 a par ailleurs été vu 247 millions de fois sur les réseaux. C’est la deuxième vidéo la plus vue de l’histoire des réseaux sociaux de la ligue.

Pour ce qui est de la vente de maillots, il est là encore en très bonne position : numéro 1 en France, numéro 2 en Europe (derrière LeBron James) et numéro 5 dans le monde.

Le joueur « 2K » par excellence

Le jeu vidéo NBA 2K est également un témoin fort de cette « Wembamania ». 2K Sports rapporte ainsi que le jeu a connu plus de « joueurs uniques actifs » (Daily Active Users) ces deux dernières années en France (+17% puis +30%), soit depuis l’arrivée de Victor Wembanyama en NBA.

Évidemment, les Spurs sont en première ligne pour bénéficier de son aura. Là encore, les chiffres sont impressionnants. Dans le monde, le nombre de matchs des Spurs sélectionné pour le mode « Play Now Online » a augmenté de 61% par rapport à la saison dernière, et 517% par rapport à la saison précédente, lorsque les Spurs étaient donc l’une des pires équipes de la ligue. En France, on est sur du +107% sur la saison 2023/24.

2K Sports a également pu prendre la température du mode MyCareer, où les Spurs ont régulièrement été davantage sélectionnés (+106% dans le monde, +91% en France). Dans le monde, les Spurs ont également été choisis près de deux millions de fois en tant que franchise de départ du mode « My Team ». Dans ce même mode, Victor Wembanyama a déjà été aligné dans un cinq majeur plus d’un million de fois.

Victor Wembanyama Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2023-24 SAN 71 30 46.5 32.5 79.6 2.3 8.4 10.6 3.9 2.2 1.2 3.7 3.6 21.4 2024-25 SAN 37 33 47.7 35.4 84.5 1.8 9.0 10.8 3.8 2.1 1.1 3.5 4.0 24.6 Total 108 31 46.9 33.8 80.9 2.1 8.6 10.7 3.8 2.1 1.2 3.6 3.7 22.5

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.