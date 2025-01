Télévision | Un pic à 847 000 spectateurs pour le premier NBA Paris Game 2025 sur Canal+

Jolie performance pour Victor Wembanyama et les Spurs, qui ont attiré 698 000 téléspectateurs de moyenne sur Canal+, alors que le match était diffusé en clair, pour le premier NBA Paris Game 2025.

C’est sans doute d’ailleurs un peu plus puisque la rencontre était également diffusée sur beIN Sports, mais la chaîne qatarie ne partage pas ses audiences.

Avec 3.5% de parts de marché, c’est la 6e audience de la soirée, derrière les séries et téléfilms de TF1 et M6 (« Panda » et « Jusqu’à ce que la mort nous unisse ») qui ont de leur côté réuni 16.7% et 15.8% des téléspectateurs, soit respectivement 3.3 et 2.9 millions de personnes devant leur petit écran.

Néanmoins, comme le note L’Equipe, c’est presque deux fois plus que le match entre Chicago et Detroit qui s’était joué à Paris en 2023, et qui n’avait attiré que 376 000 curieux devant Canal+.

Il y a d’ailleurs eu un pic à 847 000 téléspectateurs devant le match à 21h04. Pour la NBA, qui hésite à revenir à Paris l’an prochain, c’est en tout cas le signe que Victor Wembanyama et les Spurs ont un vrai pouvoir d’attraction sur le public français. Et pour la Grande Ligue, qui tenait absolument à ce que le match soit accessible à tous, TF1 et M6 s’étant même renseignés pour le diffuser, c’est un facteur d’exposition toujours précieux.