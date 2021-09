NBA 2K22 : toutes les nouveautés du mode « MyCareer »

Le mode « MyCareer » est-il le plus plébiscité par la communauté NBA 2K ? C’est en tout cas celui sur lequel Visual Concepts et 2K Sports concentrent la majorité de leurs efforts pour cette version 2022 à paraître ce vendredi. Avec des scénarios plus ou moins élaborés au fil des éditions, consacrés en majeure partie sur le début de votre aventure, et avec un rendu plus ou moins réussi selon les années.

Pour le mode « MyCareer » de cette édition 2K22, c’est à vous de décider du chemin que prendra votre histoire. Vous incarnerez donc « MP », une star du lycée qui dispose d’une chaîne sur laquelle il poste des vidéos de ses exploits et possède donc déjà d’une certaine popularité. « MP » vient d’emménager dans la ville avec son meilleur ami et manager, Ricky Bennett, avec plein de rêves et d’objectifs en tête.

Le reste du déroulement de votre aventure vous appartient, qu’elle soit sportive, mais aussi extra-sportive, comme le développement de votre influence sur l’industrie de la musique et de la mode, et de votre propre marque personnelle.

Coachs, GM, agents, médias au cœur de votre évolution

Concernant le « storytelling » de la partie sportive, celui-ci se veut beaucoup plus fourni et mieux réparti au cours de votre histoire, là où les éditions précédentes se concentraient à 90% sur le début de l’aventure.

Pour l’heure, on sait qu’il sera possible d’améliorer vos prévisions de Draft à travers des oppositions (matchs improvisés, d’université), des sessions d’entraînement mas aussi d’interviews. Le processus qui vous mène en NBA est tout aussi élaboré, sauf que l’histoire ne s’arrête pas là.

Une fois dans la ligue, vous devrez gérer de nombreuses situations parfois conflictuelles avec coachs, agents, GM, et médias, afin d’éviter les scandales qui agitent les coulisses de la NBA. Et bien sûr, vos choix auront des conséquences sur le reste de votre carrière en NBA.

Musique, mode (et courses) en symboles de la multitude d’activités annexes

Pour générer toujours plus d’interaction, l’accent a aussi été mis sur une multitude de personnages avec qui échanger, des représentants d’équipementiers à un certain Marvin Castleberry, prétentieux employé du magasin de disques qui mettra vos connaissances musicales à l’épreuve. Pour ce qui est du milieu de la mode, une trentaine de nouvelles marques vont désormais être disponibles.

L’unicité de votre histoire résidera aussi dans les quêtes que vous choisirez de remplir au fil de votre aventure. Les quêtes permettent en effet d’altérer le scénario et la narration, là où les cinématiques s’enchaînaient dans un ordre bien précis auparavant.

Déjà évoquées comme le gros point fort de cette version 2022, qu’on retrouve notamment dans le trailer « MyCity », les activités annexes représentant vos passions, pour la musique et la mode, sont l’autre grosse innovation du jeu. Il sera notamment possible d’enregistrer un son dans un studio digne des plus grands. Cette année, votre marque personnelle sera aussi l’un des fils rouges de votre carrière. Des points de « Marque Personnelle » seront distribués à chacune de vos actions et choix.

Enfin, la ville en mode « open world » réserve bon nombre de nouveautés, comme la possibilité de participer à des « courses » dans la ville, un peu de la même manière que GTA 5 a popularisé son mode de courses en ligne parmi les nombreuses « activités secondaires » proposées. En l’occurrence, ce sont des courses contre la montre, à l’issue desquelles le plus rapide pourra empocher jusqu’à un million de VC !

Les courses et autres défis évolueront en fonction du jour, de la semaine et des Saisons. Chaque saison (renouvelée toutes les six semaines) sera l’occasion de modifier l’apparence et l’atmosphère de la ville. Enfin, les affiliations et événements seront de retour.

« old-gen » : la « Cancha del Mar », où quand un paquebot remplace le quartier

Conscient que la majeure partie de sa communauté œuvre encore sur consoles « old-gen », NBA 2K a mis le paquet pour créer un univers complètement nouveau dans le mode « MyCareer » dispo sur PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch et PC.

Celui-ci prendra la forme d’un quartier ambulant baptisé « Cancha del Mar », qui est en fait un bateau de croisière, prêt à s’amarrer aux quatre coins du globe au fil des Saisons. Toutes les activités sont dispatchées dans chacun des cinq étages, du hall jusqu’au pont supérieur. Pour vous aider à prendre vos marques, Heather vous fera visiter le navire et vous proposera des initiations pour bien commencer votre séjour.

Prenez l’ascenseur pour le Pont 8 et vous découvrirez « Mon Terrain », avec un court personnalisable à souhaits. Dirigez-vous vers le pont supérieur et vous retrouverez ce qui ressemble davantage à ce qu’était « My Park » jusqu’à présent, à savoir un ensemble de terrains pour affronter d’autres joueurs en ligne, mais aussi la présence du centre d’entraînement Gatorade.

L’idée de ce nouvel environnement est de faire voyager le paquebot à divers endroits tout au long de l’année, à travers des excursions dans des lieux tropicaux ou touristiques qui évolueront au rythme des Saisons, avec de nombreuses activités à bord et sur terre. Plus que deux jours à attendre avant le dénouement complet des nouveautés de cet opus 2K22.