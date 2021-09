NBA 2K22 dévoile le trailer de « The City »

Alors que NBA 2K22 s’apprête à investir la planète basket ce vendredi, 2K Sports multiplie les « trailers ». Et après la bande-annonce du jeu, voici celui de « The City », théâtre du mode « MyCareer » sur consoles next-gen et qui a donc remplacé le traditionnel « Park » depuis l’an dernier.

Un « trailer » qui met le paquet, et où l’on découvre les artères principales d’un « open world » annoncé toujours plus interactif avec son environnement. Au-delà des quelques extraits cinématiques concernant l’histoire sur le plan sportif et l’ascension de votre joueur en NBA, on peut notamment voir des scènes illustrant l’aventure extra-basket, qui prendra une place importante du « storytelling » dans cette édition.

Celle-ci se déroulera selon les préférences et les passions du joueur, dans le monde de la musique, de la mode ou des affaires. On aperçoit notamment ce qui ressemble à l’organisation d’un défilé, ou encore des séances en studio derrière un micro, avec l’apparition furtive de guests comme le rappeur californien « The Game ».