NBA Paris Games 2025 : le maillot de Wembanyama à 67,2 euros seulement !

La planète NBA va avoir les yeux rivés sur Paris cette semaine à l’occasion des « NBA Paris Games » avec cette année deux matchs au programme entre les Spurs de Victor Wembanyama et les Pacers de Tyrese Haliburton, ce jeudi et ce samedi.

Basket4Ballers a mis les petits plats dans les grands pour marquer le coup en sortant sa collection « NBA Paris Game 2025 ». On y retrouve les maillots classique (à 105 euros), « City Edition » (200 euros), « Jordan Statement Edition » (105 euros) et « Swingman Edition » (86 euros) des deux franchises, avec Victor Wembanyama à l’honneur côté Spurs et Tyrese Haliburton pour les Pacers. En « City Edition », le maillot de « Wemby » est en promo à 67,2 euros !

Le basket parle français

Mais ce n’est pas tout. Des tee-shirts, ensemble de survêtement, bonnets, casquettes, sweats à capuche et même des ballons aux couleurs des deux équipes sont également disponibles.

A travers ces deux matchs, c’est aussi la France qui est mise en avant. Basket4Ballers a donc complété sa collection avec un tee shirt B4B « fait maison », bleu marine sur lequel on retrouve l’inscription « Le basket parle français » au dos, en bleu, blanc et rouge (45 euros).

La collection « NBA Paris Games » de Basket4Ballers est à retrouver ici.