Les Valkyries de Carla Leite et Janelle Salaün gâchent le retour de Caitlin Clark

Coup de froid sur Indiana, qui espérait une autre issue que ce revers cinglant à domicile pour le retour de son joyau Caitlin Clark après deux semaines d'absence. Et c'est Golden State qui est venu gâcher la fête.

Les Valkyries ont imposé leur intensité et leur agressivité des deux de côtés du parquet pour asphyxier complètement le Fever en fin de match, avec Veronica Burton (21 points à 5/6 à 3-points, 8 rebonds, 6 passes décisives) et Kayla Thornton (18 points, 8 rebonds) pour guider un redoutable collectif.

Le Fever pensait sans doute avoir pris le meilleur en virant à +9 après 7 minutes grâce aux 3-points du trio Clark-McDonald-Cunningham (23-14).

Ce sont alors les « Frenchies » Carla Leite (5 points), qui effectuait elle aussi son retour, puis Janelle Salaün (4 points, 7 rebonds) à 3 secondes du buzzer du premier quart-temps qui ont relancé les Valkyries (23-21).

Le tandem Burton-Thornton en mode Caitlin Clark

Golden State a confirmé son retour aux affaires en passant un 18-2 avant la pause (32-41), mais Indiana n'a pas lâché, répondant par un 8-0 pour revenir à -5 (50-55). Cette fois, les Valkyries ont enfoncé le clou sur deux gros paniers à 3-points de Veronica Burton pour afficher la couleur à dix minutes du terme (51-64).

Kayla Thornton lui a emboîté le pas en ajoutant deux flèches à 3-points de plus dans le dernier acte, forçant Indiana à rendre les armes à quatre minutes de la fin (55-76). Cette dixième victoire de Golden State cette saison, 81-60, confirme après bientôt vingt matchs de saison régulière qu'il faudra compter sur cette nouvelle franchise.

Pour le Fever, il s'agira de retrouver du rythme pour Caitlin Clark et de l'adresse pour ses coéquipières et notamment Kelsey Mitchell (3/13) et Aliyah Boston (2/8) qui ont aussi souffert de la défense agressive des Valkyries.