Vers un retour de Caitlin Clark ce mercredi ?

Caitlin Clark a manqué les cinq dernières rencontres d’Indiana à cause d’une blessure à l’aine. Une période durant laquelle le Fever n'a perdu que deux matchs pour conserver un bilan à l'équilibre : neuf victoires pour neuf défaites.

Si aucune date de retour n’avait été officiellement annoncée, la meneuse pourrait retrouver les parquets dès ce mercredi pour défier les Valkyries. La Rookie de l’Année en titre a repris les entraînements en cinq-contre-cinq et s’il n’y a aucun nouvel imprévu, elle devrait être présente de ce duel face à Golden State.

“Ça fait du bien de retrouver mes coéquipières et de recommencer à jouer”, avoue Caitlin Clark. “C’est pénible d’être sur le côté pendant plusieurs semaines donc j’ai hâte de revenir.”

Un retour sans restriction de minutes ?

Durant la convalescence de Caitlin Clark, Stephanie White, l’entraîneuse du Fever, avait indiqué que sa joueuse n’aimait pas jouer avec des restrictions de minutes et que l'ancienne d'Iowa préférait revenir à 100%. Toutefois, la double All-Star a précisé qu’elle ne savait pas combien de temps elle allait jouer face aux Valkyries.

“J’espère jouer un nombre décent de minutes, au moins plus de vingt-cinq”, explique-t-elle. “Je suppose que cela dépend de la tournure du match et des besoins de mon équipe. Je me sens bien, mais je vais essayer de ne pas trop en faire et de me mettre dans une bonne position pour aller de l’avant.”

Plus tôt cette saison, Caitlin Clark avait déjà manqué trois semaines de compétition à cause d’une blessure au quadriceps avant de jouer 32 minutes lors de son brillant retour face au Liberty.

Un retour de courte durée puisque quatre matchs plus tard, elle s’était de nouveau blessée, manquant ainsi les cinq dernières rencontres de son équipe. Alors qu’elle n’avait manqué aucun match la saison dernière, Caitlin Clark a déjà raté 10 des 18 rencontres de sa franchise cette année. Et le Fever ne pointe qu'à la 7e place de la ligue…