Les six groupes de l’Emirates NBA Cup 2025 dévoilés

La NBA ne s'arrête jamais vraiment et, alors que la saison 2024/25 vient de finir, la suivante s'annonce…

La ligue vient ainsi de dévoiler les six groupes de l'Emirates NBA Cup, dont les matchs de poules auront lieu entre le 31 octobre et le 20 novembre. Ensuite, place aux quarts de finale les 9 et 10 décembre puis aux demi-finales et à la finale, les 13 et 16 décembre, le « Final Four » ayant lieu à Las Vegas. Avec Amazon Prime à la diffusion !

Pour l'occasion, le nouveau diffuseur de la Grande Ligue a mobilisé Blake Griffin et Chet Holmgren pour l'annonce.

The NBA is coming to Prime this October 24th! The Emirates NBA Cup tips October 31st on Prime pic.twitter.com/gAXItyWLg7 — NBA on Prime (@NBAonPrime) July 9, 2025

Voici la composition des six groupes, trois de l'Est et trois de l'Ouest :

Groupe Est A : Cleveland, Indiana, Atlanta, Toronto, Washington

Groupe Est B : Boston, Detroit, Orlando, Brooklyn, Philadelphie

Groupe Est C : New York, Milwaukee, Chicago, Miami, Charlotte

Groupe Ouest A : Oklahoma City, Minnesota, Sacramento, Phoenix, Utah

Groupe Ouest B : LA Lakers, LA Clippers, Memphis, Dallas, New Orleans

Groupe Ouest C : Houston, Denver, Golden State, Portland, San Antonio

Pour se qualifier en quart de finale, il faut finir premier de son groupe, ou parmi les deux meilleurs deuxièmes.