NBA 2K26 : Angel Reese et Carmelo Anthony également en couverture

2K Sports n'aura pas traîné après le lancement de l'édition « Standard » de NBA 2K26, sur laquelle Shai Gilgeous-Alexander figure comme athlète couverture.

La simulation de basket est officiellement en précommande depuis aujourd'hui après avoir dévoilé les deux autres athlètes figurant sur la couverture du jeu : Angel Reese et Carmelo Anthony !

Angel Reese poursuit son ascension

Angel Reese figure sur l'édition WNBA, uniquement disponible aux Etats-Unis. Elle succède à A'ja Wilson et confirme par la même occasion sa montée en puissance dans le paysage du basket féminin, comme elle le fait sur ses derniers matchs. De plus, comme SGA, elle figure elle aussi avec sa première paire signature aux pieds, la Angel Reese 1.

« Faire la couverture de NBA 2K26 et lancer ma toute première chaussure signature avec Reebok sur cette couverture, la Angel Reese 1, est plus qu'une étape importante, c'est un aboutissement », affirme Angel Reese. « Il s'agit de représentation et de montrer aux jeunes filles qu'elles peuvent être sûres d'elles, audacieuses et prendre de l'espace sans s'excuser. Entrer dans l'histoire de NBA 2K est un honneur particulier qui reflète non seulement mon parcours, mais aussi celui de toutes les joueuses de la WNBA qui ont ouvert la voie avant moi et l'impact grandissant de la ligue dans son ensemble. Je suis fière de faire partie d'un jeu qui continue à élever le basket féminin et j'ai hâte que les fans voient comment NBA 2K26 donne vie à notre sport comme jamais auparavant ».

Carmelo Anthony au Panthéon

Athlète choisi pour l'édition « Superstar », Carmelo Anthony succède pour sa part à Vince Carter. Comme Vinsanity avant lui, « Melo » est honoré l'année de son entrée au Hall of Fame. C'est aussi l'occasion de mettre à nouveau en valeur sa grande carrière, même s'il n'a jamais été champion NBA, avec notamment dix sélections au All-Star Game, trois médailles d'or olympique et donc sa prochain intronisation au panthéon du basket.

Angel Reese et Carmelo Anthony rejoignent Shai Gilgeous-Alexander sur la quatrième et dernière édition (limitée) du jeu, baptisée « Leave No Doubt ». L'accès anticipé sera lancé une semaine avant la sortie officielle du jeu, soit le 29 août pour les joueurs PS5, Xbox Series X|S et PC détenteurs de l'Édition Superstar ou « Leave No Doubt ». L'autre bonne nouvelle, c'est que le jeu sera disponible sur la Nintendo Switch 2 !

Voici les différentes particularités de chaque édition :

● L'Édition Standard sera disponible au prix de 79,99€ sur PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One et Nintendo Switch 2, 69,99€ sur PC, et de 59,99€ sur Nintendo Switch.

● L'Édition WNBA, une exclusivité GameStop, sera disponible au prix de 69,99$ sur PS5 et Xbox Series X|S et ne sera disponible qu'aux États-Unis (en version physique uniquement).

● L'Édition Superstar sera disponible au prix de 99,99€ sur PS5, Xbox Series X|S et PC. Cette édition comprend 100 000 VC ; du contenu Ma CARRIÈRE incluant 25x 6 types de boosts de compétences, 25x 3 types de boosts Gatorade, le maillot Cover Star et 2HR 2XP Coin ; ainsi que du contenu MyTEAM, incluant la sélection complète de l'équipe NBA Series 1, le pack d'agents libres Triple Threat Park (contient 3 cartes FA garanties), 5x les packs Series 1 et 2HR 2XP Coin. L'Édition Superstar sera jouable en accès anticipé une semaine avant la sortie mondiale.

● L’Édition Leave No Doubt ne sera disponible à l'achat que jusqu'au 7 septembre au prix de 149,99€ sur PS5, Xbox Series X|S et PC. L'édition spéciale Leave No Doubt comprend tout ce qui se trouve dans l'édition Superstar, plus 35 000 VC supplémentaires, un Pro Pass Saison 1 et un Summer Pass (Pro Pass Saison 7-9 prévu pour l'été 26) ; le Pack MyTEAM Leave No Doubt, qui comprend une carte Galaxie Opale (sortie prévue en décembre 2025) et une carte Invincible (sortie prévue en mai 2026) ; ainsi qu'un blouson bouffant dans Ma CARRIÈRE. Les joueurs de NBA 2K25 qui précommanderont l’Édition Leave No Doubt sur la même plateforme bénéficieront d'une remise de 10 %. L’Édition Leave No Doubt sera jouable en accès anticipé une semaine avant la sortie mondiale.