Norman Powell va suivre les pas de Dwyane Wade au Heat

Sacrifié par les Clippers pour s'offrir John Collins et avec la perspective de récupérer (quand il sera coupé) Bradley Beal, qui évolue dans le même registre, Norman Powell a été envoyé à Miami en début de semaine. Une surprise pour lui.

« Quand j'ai reçu l'appel qui disait que j'étais transféré, j'étais sous le choc car je ne m'y attendais pas. Je venais de faire ma meilleure saison en carrière et on s'imagine alors qu'on va parler d'une possible prolongation », rappelle l'arrière, qui sera en fin de contrat en 2026.

Néanmoins, sa nouvelle destination lui plaît. Pour plusieurs raisons. La première, c'est l'histoire du Heat, avec notamment Dwyane Wade, qui fut une importante source d'inspiration pour lui.

« Quand j'ai entendu que j'allais à Miami, j'étais impatient. On m'a dit des choses incroyables sur la ville, les fans, la franchise. Je repense à mon enfance, quand j'étais fan de Wade. Je voulais jouer pour Miami, c'était mon rêve de gosse. C'est clairement un grand moment pour moi », déclare l'ancien des Clippers qui s'est réjoui de voir l'ancienne légende du Heat commenter positivement son arrivée en ville.

Toujours à la recherche des étoiles

La deuxième raison, c'est tout ce qui entoure la franchise floridienne. Norman Powell juge qu'il va pouvoir parfaitement coller avec la culture du Heat, avec « cette dureté, cet esprit de compétition ». « Travailler encore et encore, tôt le matin, tard le soir : c'est moi, ça. Je suis un gros bosseur. »

Sait-il déjà le rôle qu'il va occuper là-bas ? « Je me vois comme une première ou deuxième option, qui peut aider l'équipe à gagner. Je n'ai pas un gros ego qui veut être forcément le joueur numéro un. Je veux gagner. »

Certes, mais dans le cinq majeur ou sur le banc ? « Je ne vais pas me cacher : je suis un titulaire. »

Ce changement d'équipe n'altère pas l'ambition première de Norman Powell, celle qu'il répète inlassablement depuis plusieurs mois : le All-Star Game. D'ailleurs, en 2026, le match des étoiles se jouera dans la salle des… Clippers.

« Je peux être All-Star si on m'en donne l’opportunité », insiste-t-il. « On m'a offert ça cette saison et je l'ai montré, en étant dans le Top 10 des votes et les gens ont parlé de moi, en disant que j'avais été snobé, que j'aurais dû être dans une des équipes All-Star. »

Norman Powell Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2015-16 TOR 49 15 42.4 40.4 81.1 0.3 1.9 2.3 1.0 1.2 0.6 0.7 0.2 5.6 2016-17 TOR 76 18 44.9 32.4 79.2 0.3 1.9 2.2 1.1 1.7 0.7 0.9 0.2 8.4 2017-18 TOR 70 15 40.1 28.5 82.1 0.2 1.5 1.7 1.3 1.6 0.5 0.9 0.2 5.5 2018-19 TOR 60 19 48.3 40.0 82.7 0.3 2.0 2.3 1.5 1.6 0.7 1.1 0.2 8.6 2019-20 TOR 52 28 49.5 39.9 84.3 0.5 3.2 3.7 1.8 2.1 1.2 1.5 0.4 16.0 2020-21 * All Teams 69 32 47.7 41.1 87.1 0.6 2.5 3.1 1.9 2.3 1.2 1.7 0.3 18.6 2020-21 * TOR 42 30 49.8 43.9 86.5 0.5 2.5 3.0 1.8 2.3 1.1 1.8 0.2 19.6 2020-21 * POR 27 34 44.3 36.1 88.0 0.9 2.4 3.3 1.9 2.3 1.3 1.6 0.4 17.0 2021-22 * All Teams 45 32 46.1 41.9 81.1 0.4 2.8 3.2 2.1 2.4 0.9 1.5 0.5 19.0 2021-22 * POR 40 33 45.6 40.6 80.3 0.4 2.9 3.3 2.0 2.3 1.0 1.6 0.4 18.6 2021-22 * LAC 5 25 50.8 54.2 85.7 0.6 2.2 2.8 2.8 2.8 0.4 1.4 0.8 21.4 2022-23 LAC 60 26 47.9 39.7 81.2 0.4 2.5 2.9 1.8 2.1 0.8 1.7 0.3 17.0 2023-24 LAC 76 26 48.6 43.5 83.1 0.2 2.4 2.6 1.1 1.8 0.6 0.9 0.3 13.9 2024-25 LAC 60 33 48.4 41.8 80.4 0.3 2.8 3.2 2.1 1.9 1.2 1.8 0.1 21.8

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.