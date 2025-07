Les Pistons rappellent qu’ils vont récupérer Jaden Ivey la saison prochaine

Avec 13 joueurs sous contrat actuellement, l'effectif des Pistons n'est pas encore bouclé. Mais un homme se frotte déjà les mains : Trajan Langdon. « On n’est pas pressés de pourvoir le 14e spot. On est très contents de l’effectif qu’on a construit jusqu’à présent », se félicite le président de la franchise, qui a récupéré une « traded player exception » (TPE) dans un échange avec les Kings pour Dennis Schroder.

Sa satisfaction est notamment liée au fait d'avoir récupéré Duncan Robinson et Caris LeVert durant la « free agency ». Le dirigeant voit le premier comme un facteur important dans l'idée d' « ajouter du tir extérieur pour étirer le jeu autour de Cade (Cunningham). »

« C'est un joueur qui sait utiliser les défenses adverses, il faisait beaucoup ça avec Bam (Adebayo à Miami), et au fil des années, il est devenu meilleur pour attaquer les ‘closeouts' ou sortir de ‘curls', de systèmes d’écrans en bas, pour aller dans la raquette et faire les bonnes lectures. On a deux joueurs qui posent de très bons écrans avec (Jalen Duren) et (Isaiah Stewart), donc s’il parvient à créer une vraie synergie avec eux, et avec Cade qui peut vraiment trouver ses coéquipiers grâce à sa taille et sa vision, on va clairement bénéficier de sa présence ».

Quant à Caris LeVert, Trajan Langdon estime qu'il est capable de « défendre sur les postes 1, 2 et 3. Il peut porter la balle. C’est un porteur secondaire capable de jouer avec ou sans ballon, selon la composition du cinq. Il a montré tout au long de sa carrière qu’il était un compétiteur de haut niveau, un gros bosseur, facile à intégrer, et qu’il joue un basket altruiste. Je suis convaincu que J.B. (Bickerstaff, qui l’a coaché à Cleveland) va lui trouver un rôle solide dans notre système. »

Continuer à aider à Cade Cunningham

L'autre bonne nouvelle est le retour, qui passerait presque inaperçu, de Jaden Ivey, qui s'était fracturé le péroné le premier jour de l'année 2025. « Il y a une chose qui se perd un peu dans tout ça, pour être honnête, c’est son retour. Beaucoup de gens demandent : qui va remplacer les joueurs qui partent ? Et moi je réponds : on a un très bon renfort en J.I., donc je pense qu’il va combler une bonne partie des rôles de meneur et de création. Mais Caris compensera aussi la perte de Dennis. »

Dennis Schroder parti vers Sacramento, tandis que Simone Fontecchio a été envoyé au Heat et que Tim Hardaway Jr. a filé aux Nuggets. Sans oublier Malik Beasley dont l'avenir en NBA s'est sérieusement noirci. Autant de départs que le président trouve bien compensés.

« On a une chance d’être compétitifs l’année prochaine. Le plus important pour nous, c’est de continuer à laisser nos jeunes progresser, et ils bossent comme des fous à la salle. Comme je l’ai dit dès le début de l’été : si eux s’améliorent, nous aussi on s’améliorera. Il s’agissait donc de trouver des profils qui complètent nos jeunes, leur développement et leur capacité à atteindre leur plein potentiel. Avec nos deux recrues, on a gagné en taille, et on veut continuer à les entourer de joueurs capables de créer du jeu. Ça va continuer à aider Cade à grandir et à se développer », s'enthousiasme Trajan Langdon pour finir.