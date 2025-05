Les Pistons impatients de retrouver Jaden Ivey

Finalement, Jaden Ivey n’est pas revenu en playoffs. L’arrière des Pistons s’était fracturé le péroné le premier jour de l’année 2025. Un moindre mal vu les images, mais une blessure qui allait l’éloigner des parquets un bon moment. Jusqu’à la fin donc, comme Detroit n’a pas réussi à franchir le premier tour face aux Knicks.

C’est donc du banc que Jaden Ivey a vu ses coéquipiers se battre et s’incliner après six matches. « C’était douloureux pour lui. Ce fut dur pour lui de regarder notre parcours », indique le président des Pistons, Trajan Langdon.

Surtout qu’il vivait sa meilleure saison en carrière avec 17.6 points, 4.1 rebonds et 4 passes de moyenne. Il venait même de marquer un panier de la gagne face aux Kings. « Il a connu deux mois incroyables et nous a aidé à changer les choses. Il a de l’impact des deux côtés du terrain », poursuit le dirigeant.

Comme il n’a joué que 30 matches, et un seul en 2025, Jaden Ivey sera presque une recrue pour la saison prochaine, celle de la confirmation et de la continuité a déjà annoncé Trajan Langdon.

« Il reviendra dans une meilleure version que celle de cette année. C’est un de nos plus gros bosseurs. Il a franchi un sacré cap cette saison », assure le président, qui pourrait le prolonger dès cet été. « Le rajouter au groupe va créer une dynamique encore plus explosive. Il peut aider à gagner des matches, à avoir encore plus de succès. Je suis impatient de voir à quoi va ressembler son été et à quoi il ressemblera à la rentrée. »

Jaden Ivey Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2022-23 DET 74 31 41.6 34.3 74.7 1.0 2.9 3.9 5.2 3.3 0.8 3.2 0.2 16.3 2023-24 DET 77 29 42.9 33.6 74.9 1.1 2.3 3.4 3.8 2.6 0.7 2.5 0.5 15.4 2024-25 DET 30 30 46.0 40.9 73.3 1.3 2.8 4.1 4.0 2.2 0.9 3.0 0.4 17.6

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.