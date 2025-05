Pour les Pistons, on prend les mêmes et on recommence ?

Comme le Magic ou les Rockets, les Pistons vont aborder un été important. Des choix devront être faits, si possible les bons, afin de progresser, d’avancer, de faire fructifier cette belle saison, terminée avec 44 victoires et un premier tour prometteur face aux Knicks. « On a fait une sacrée saison, je ne sais pas comment le dire autrement », lance, enthousiaste, Trajan Langdon, le président de la franchise.

Dès lors, quel virage prendre pour la franchise de Detroit ? Là où Orlando et Houston semblent prêts à frapper fort sur le marché pour franchir un cap, les Pistons seront vraisemblablement plus prudents. Pourtant, sur le plan financier, ils auront les dollars pour signer un gros joueur. Mais ça n’en prend visiblement pas cette direction.

« La continuité est importante. Quand j’étais à San Antonio, c’était capital pour ces équipes d’avoir cette continuité d’une saison sur l’autre, peu importe comment la dernière s’était terminée », se souvient le dirigeant, resté trois ans (2012-2015) dans le Texas. « Quand on a de la continuité, on peut mieux démarrer, on peut faire des pas en avant de manière plus rapide. »

Pourront-ils conserver les si précieux vétérans ?

S’il faut jouer sur la constance, alors les Pistons devront prolonger leurs vétérans. Seul Tobias Harris aura encore une année de contrat, quand Malik Beasley (qui a déjà annoncé son envie de rester), Tim Hardaway Jr, Paul Reed et Dennis Schroder seront libres cet été. Comme ils ont été performants, ils seront peut-être convoités par d’autres équipes…

« Il faut être deux pour danser le tango. Ils ont tous été bons pour nous et ce serait génial de les faire revenir, pour ce qu’ils ont fait et parce qu’ils collent à notre effectif », analyse Trajan Langdon. « Il faut trouver un accord des deux côtés pour un nouveau contrat. Ils auront leur vision et on aura la nôtre. »

De plus, Jaden Ivey va revenir de blessure la saison prochaine et il sera, en quelque sorte, une recrue interne quand on peut aussi imaginer que les Pistons misent sur les progressions d’Ausar Thompson et Ron Holland. Alors, inutile d’aller chercher du renfort ailleurs ?

« On va rester sur nos positions et prendre les décisions que l’on juge bonnes pour avancer », résume le président de la franchise. « On va explorer toutes les pistes, regarder ce qui va coller à notre équipe et voir si on peut prendre des options qui nous rendront meilleurs. »