Les Cavaliers, l’accord parfait pour Lonzo Ball

Dans leur quête vers les sommets de l'Est et de la NBA, les Cavaliers sont allé chercher Lonzo Ball en renfort. Le meneur débarque de Chicago dans un échange qui a vu Isaac Okoro se diriger vers les Bulls. Ce transfert a des airs de pari, tant la carrière de l'aîné de la fratrie Ball a été marquée par les blessures à répétition. Mais il offre aussi à Cleveland un nouvel atout, qui semble très bien collé avec le jeu prôné par Kenny Atkinson.

Ty Jerome parti vers Memphis, les Cavaliers se devaient de récupérer un poste 1 pour faire souffler Darius Garland, voire le remplacer en début de saison puisqu'il s'est fait opérer de l'orteil qui l'a tiraillé durant les playoffs. Avec Lonzo Ball, Cleveland s'est offert un joueur instinctif, superbe créateur et jamais aussi fort que dans un jeu avec un tempo élevé. Une grande partie de ce qui fait l'ADN des Cavs en somme. “Je ne pouvais pas demander mieux que cela” s'est félicité Lonzo Ball lors de sa présentation officielle lundi. “C'est une situation géniale pour mon style de jeu. Je joue au basket de la même manière, quelle que soit l'équipe dans laquelle j'évolue. Je vais aller sur le parquet pour défendre, augmenter le tempo, prendre les tirs ouverts, et voir que cela donne.”

La tête a souffert, le genou moins

“Voir ce que cela donne“. C'est peut-être aussi ce que pourrait donner cette expérience Lonzo Ball pour les Cavaliers. L'ancien joueur des Lakers et des Pelicans n'a joué que 35 matchs en trois saisons, tous la saison passée, mais avec un temps de jeu limité (22,2 minutes). Et alors que son genou l'avait laissé sur le carreau de très longs mois, c'est cette fois son poignet qui l'a cloué à l'infirmerie.

“Je suis juste reconnaissant et privilégié de pouvoir ne serait-ce que jouer pour qui que ce soit, encore plus pour les Cavaliers” a admis le joueur qui n'a encore que 27 ans. “J'ai joué au basket toute ma vie, qu'on me l'enlève et ne pas trop savoir ce que je voulais faire a été compliqué à traverser. Mais je pense en être devenu une meilleure personne.”

Lonzo Ball l'assure : son genou pour lequel il a subi une transplantation de cartilage va bien et il devrait être en mesure de pouvoir être en tenue dès la reprise. “La manière dont mon genou a tenu le choc la saison dernière était encourageante. J'ai été en quelque sorte surpris de voir à quel point je pouvais bien me déplacer, et j'ai senti que j'allais de mieux en mieux au fil de la saison. Malheureusement, j'ai dû composer avec mon poignet, mais en ce qui concerne mon genou, cela s'est plutôt bien passé.”

Jouer la gagne, une première pour Ball

Les Cavaliers misent sur un retour en forme de l'ancien numéro 2 de la draft 2017, qui avait montré de très solides progrès au fil des années dans un rôle de passeur/défenseur devenu dangereux au tir (42,3 % à 3-points en 2021-2022). Lonzo Ball, fan de LeBron James durant son enfance, va lui espérer pouvoir tenir le choc et découvrir une nouvelle situation dans sa carrière mouvementée : celle de jouer dans une équipe réellement compétitive. Que ce soit à Los Angeles, New Orleans ou Chicago, le meneur n'a connu que des franchises en reconstruction ou du ventre mou. L'enjeu sportif sera tout autre dans l'Ohio.

“Nous devrions tous nous concentrer à aller chercher une bague” a-t-il clamé, alors qu'il n'a jamais joué de matchs de playoffs en huit saisons. “Mais on sait tous que juin est encore loin quand vous débutez en septembre ou octobre donc vous ne pouvez pas trop vous projeter. Les Cavs étaient numéros un de l'Est la saison dernière, donc tout le monde sait que l'objectif, c'est la bague ou rien. Tout ce qui compte pour moi dans le basket, c'est gagner, et vous ne pouvez pas gagner sans jouer les playoffs. J'ai joué dans plusieurs équipes qui s'étaient qualifiées. Évidemment, je n'avais pas pu être là et participer avec mes coéquipiers, mais j'espère que ce sera le cas cette année. J'ai de grands espoirs, le ciel est la limite. Nous avons une grande chance de jouer le titre, et c'est la seule chose sur laquelle je suis concentré.”

Cleveland abordera la saison parmi les favoris de la Conférence Est, dévastée par les blessures comme celles de Tyrese Haliburton à Indiana, de Jayson Tatum à Boston, ou celle qui a poussé Milwaukee à se séparer de Damian Lillard.

Lonzo Ball Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2017-18 LAL 52 34 36.0 30.5 45.1 1.3 5.6 6.9 7.2 2.2 1.7 2.6 0.8 10.2 2018-19 LAL 47 30 40.6 32.9 41.7 1.1 4.2 5.3 5.4 2.4 1.5 2.2 0.4 9.9 2019-20 NOP 63 32 40.3 37.5 56.6 1.1 5.0 6.1 7.0 2.0 1.4 3.1 0.6 11.8 2020-21 NOP 55 32 41.4 37.8 78.1 0.6 4.2 4.8 5.7 1.9 1.5 2.2 0.6 14.6 2021-22 CHI 35 35 42.3 42.3 75.0 1.0 4.4 5.4 5.1 2.4 1.8 2.3 0.9 13.0 2024-25 CHI 35 22 36.6 34.4 81.5 0.7 2.7 3.4 3.3 1.6 1.3 1.2 0.5 7.6

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.