Damian Lillard, vrai coup à tenter ou pari trop risqué ?

Mais où va atterrir Damian Lillard ? Encore All-Star la saison passée et parmi les meneurs de jeu les plus sérieux de la ligue lors de la première moitié de la saison, “Dame” vit une année 2025 très compliquée.

À l'arrêt à cause d'une thrombose veineuse au mollet, il était revenu à temps pour les playoffs, avant de se rompre le tendon d'Achille contre les Pacers au premier tour. Un crève-coeur terrible qui a poussé Milwaukee à couper celui qui devait être le lieutenant de Giannis Antetokounmpo dans la quête du titre.

Assuré de toucher le reste de son salaire étiré sur cinq ans, l'ancienne star des Blazers est désormais libre de s'engager où il le souhaite. Mais si les prétendants existent, signer Damian Lillard n'est pas un cas banal…

Les Warriors à fond dans le projet de l'expérience ?

Le meneur devrait rater une large partie, voire probablement la totalité du prochain exercice, le temps de sa rééducation. Damian Lillard pourrait ainsi être un joueur dont on s'attache les services… sans pouvoir en disposer, tout en devant le payer comme une forme de garantie pour la ou les années futures. Cela ne semble toutefois pas effrayer certaines franchises.

Selon le San Francisco Chronicle, les Warriors sont ainsi intéressés par le natif d'Oakland, qui reviendrait comme à la maison avec Golden State. La franchise californienne a de la place dans sa masse salariale, même si Al Horford pourrait en retirer un peu prochainement si l'affaire se conclut pour l'ancien pivot des Celtics.

À bientôt 35 ans (il les aura le 15 juillet prochain), Damian Lillard pourrait rejoindre le noyau dur de vétérans formés par Stephen Curry (37 ans), Jimmy Butler (36 ans) et Draymond Green (35 ans). Cela repousserait un peu plus les plans de reconstruction de l'équipe de San Francisco, déjà empêtrée dans la situation avec Jonathan Kuminga, qui n'a jamais pleinement réussi à se faire sa place dans l'effectif de Steve Kerr.

Les Celtics encore bloqués par leur masse salariale

Autre solution parmi les cadors, les Boston Celtics pourraient entrer dans la danse. Le Boston Globe indique qu'il existe un “intérêt mutuel entre les deux camps“, bien plus qu'il y a deux ans, quand Portland cherchait à se séparer de Damian Lillard et que le joueur ne semblait pas enclin à débarquer dans le Massachusetts. Le Globe et son journaliste Gary Washburn soulignent notamment l'amitié entre Damian Lillard et Jayson Tatum depuis leur aventure commune lors des Jeux olympiques de Tokyo en 2021. Les deux compères pourraient partager les sessions de rééducation communes, puisque l'ailier de Celtics s'est également rompu le tendon d'Achille durant les playoffs…

Difficile cependant d'imaginer la faisabilité actuelle de la manœuvre. Le champion 2024 a passé son intersaison à assainir ses finances en se séparant de Jrue Holiday et de Kristaps Porzingis, tout en étant à l'écoute des offres pour Derrick White. Même en bénéficiant de Damian Lillard à un tarif très réduit, le minimum vétéran pour un joueur ayant passé au moins dix saisons en NBA est de 3,6 millions de dollars, Boston devrait encore faire de la place dans son cap space pour l'engager dès cette saison. Malgré leurs nombreux mouvements, les Celtics sont toujours provisoirement au-dessus du “second apron” pour un peu plus de 300 000 dollars, suite aux signatures de Luka Garza, Anfernee Simons ou Josh Minott cet été.

Il faudrait pour Brad Stevens trouver un nouveau point de chute à un de ses joueurs, comme Anfernee Simons qui pourrait être de nouveau tradé, pour libérer la place nécessaire dans la masse salariale et descendre sous ce “second apron” très restrictif tout en poursuivant des mouvements moins onéreux comme le recrutement de Damian Lillard.

La place nette serait totale en vue d'une saison de transition, et le pari serait grand avec deux joueurs majeurs dont les qualités physiques seraient de vrais points d'interrogation à la reprise en 2026.

Le Heat à l'affût des joueurs coupés

Autre équipe revenue dernièrement dans le dossier Damian Lillard, le Miami Heat aurait moins de difficultés financières pour conclure l'affaire, expliquait Marc Stein. La franchise floridienne est d'ailleurs impliquée sur une autre piste similaire, celle menant à Bradley Beal, qui pourrait subir le même sort que Damian Lillard et voir son contrat restant être étalé par les Suns. Une bonne affaire dont pourrait tirer profit Pat Riley, même si l'état de santé de Bradley Beal et de Damian Lillard n'offre que peu de garanties sportives.

Le Heat pourrait aussi vouloir se montrer précautionneux avec ses finances après avoir fait l'acquisition lundi de Norman Powell, en fin de contrat au terme de la saison.