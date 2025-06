Opéré, Darius Garland pourrait manquer le début de saison

Sa blessure au gros orteil gauche a totalement plombé Darius Garland pendant les playoffs, le bloquant même pendant deux semaines. Le meneur de jeu des Cavaliers a ainsi manqué des matches contre Miami et Indiana, puis serré les dents et, clairement, il n’a pas pu évoluer à son meilleur niveau dans la série perdue face aux Pacers.

Par conséquent, il a décidé de se faire opérer, nous apprend ESPN, et sera absent pendant une période de quatre ou cinq mois. On sera alors début octobre, au mieux, et début novembre, au pire. C’est-à-dire qu’il y a donc des chances qu’il manque les premiers matches de la saison régulière 2025/26.

Les Cavaliers se veulent tout de même rassurants, assurant que « Darius Garland devrait se rétablir complètement et reprendre ses activités basket d’ici le début du camp d’entraînement. »

Outre sa possible absence pour le début du prochain exercice, cette intervention chirurgicale n’est pas anodine pour Darius Garland, dont le nom circule parmi les rumeurs de transfert. Brian Windhorst, journaliste d’ESPN, expliquait récemment que les dirigeants de Cleveland étaient ouverts à un départ et écoutaient les offres extérieures.

Darius Garland Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2019-20 CLE 59 31 40.1 35.5 87.5 0.5 1.4 1.9 3.9 1.6 0.7 2.6 0.1 12.3 2020-21 CLE 54 33 45.1 39.5 84.8 0.4 2.0 2.4 6.1 2.0 1.2 3.0 0.1 17.4 2021-22 ☆ CLE 68 36 46.2 38.3 89.2 0.6 2.7 3.3 8.6 1.7 1.3 3.6 0.1 21.7 2022-23 CLE 69 36 46.2 41.0 86.3 0.4 2.3 2.7 7.8 2.1 1.2 2.9 0.1 21.6 2023-24 CLE 57 33 44.6 37.1 83.4 0.5 2.1 2.7 6.5 1.7 1.3 3.1 0.1 18.0 2024-25 ☆ CLE 75 31 47.2 40.1 87.8 0.6 2.2 2.9 6.7 1.9 1.2 2.5 0.1 20.6

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.