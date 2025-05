Darius Garland joue malgré la douleur…

Il n’avait pas foulé un parquet depuis le 23 avril, et clairement, si ce n’était pas les playoffs, dans une situation quasi désespérée, Darius Garland n’aurait pas joué vendredi soir face aux Pacers. Mais voilà, malgré une douleur vive au gros orteil gauche, il était sur le terrain, et dans la victoire de Cleveland, il a apporté 10 points et 3 passes en 25 minutes, avec un 3 sur 11 aux tirs et 4 balles perdues.

« Le temps de récupération est habituellement de quatre semaines plutôt que deux » a-t-il expliqué à Cleveland.com à propos de ce retour anticipé. « Mais je veux juste être avec mes gars. Tout le monde met son physique et ses blessures à l’épreuve. Il faut se battre malgré ça, et tout faire pour gagner la série ».

Titulaire, Garland est apparu en difficulté en défense, et ça s’est traduit par des fautes rapides. Kenny Atkinson lui avait de ne revenir que lorsqu’il se sentirait mieux, mais après quatre matches manqués et une victoire quasi obligatoire à aller chercher, Garland a enfilé ses affaires.

« Il joue en dépit d’une grande douleur, pour être tout à fait franc », partage Atkinson. « Le faire jouer ce match, disons simplement que ça demande beaucoup, et il se sacrifie un peu pour l’équipe. Je pense qu’il a dû vraiment puiser dans ses ressources. On espère qu’il va récupérer. Même si on ne peut avoir que 15 ou 20 minutes de sa part, on en a besoin. On a besoin d’un meneur de plus. Il peut créer de l’espace, créer des décalages, même si, vu son état de santé actuel, ce ne sera pas parfait. »

Même discours chez Donovan Mitchell : « 20 %, 30 % de toi, c’est tout ce dont on a besoin, mon gars… », lui a lancé Mitchell. « Il se bat et serre les dents. J’ai beaucoup de respect pour lui. »