Portés par Donovan Mitchell (43 points), les Cavaliers sont toujours en vie !

Et de un ! Les Cavaliers ont réussi la première étape de leur mission sauvetage à Indianapolis en allant chercher le Game 3 sur le parquet des Pacers. Toujours aussi chaud, Donovan Mitchell a cette fois pu compter sur une flopée de lieutenants pour garder Indiana hors d’état de nuire, jusqu’à la fin cette fois.

Cleveland a attaqué fort en passant un 11-0 d’entrée avec deux paniers à 3-points de Max Strus, qui a ensuite laissé le soin à Donovan Mitchell et au revenant Darius Garland de prendre le relais pour porter la marque à 23-8 après deux nouvelles flèches de loin. Prêt à s’enflammer à la moindre étincelle, Indiana a alors réussi l’exploit de revenir à égalité dès la fin du premier quart-temps, avec du jeu rapide, le 2/2 de loin de Bennedict Mathurin pour boucler un 10-0 (20-25), puis les tirs extérieurs de la paire Nembhard-Sheppard pour égaliser à 32-32.

Un match de séries

Alors qu’on pouvait craindre le pire pour le leader de la saison régulière à l’Est, les Cavs ont réussi à recréer un bel écart en passant un nouveau 11-0 alimenté par un trio Garland-Mitchell-Allen retrouvé (38-53). Malgré la 4e faute personnelle concédée par Darius Garland, Cleveland a maintenu la pression en assénant cette fois un 8-0 conclu par Max Strus, puis grâce au 3-points de Sam Merrill qui a permis aux hommes de Kenny Atkinson de rentrer au vestiaires à +21 (45-66) !

Indiana n’a pas abdiqué pour autant, passant un 11-2 pour revenir à -15 (65-80) avant de se manger un 2+1 de Donovan Mitchell puis un 3-points de De’Andre Hunter dans la foulée.

Il y a ensuite eu un 9-2 passé en début de quatrième quart-temps par la paire McConnell-Siakam pour ramener les locaux à -11 (104-93). Encore une fois, c’est Donovan Mitchell qui a répondu, et de quelle manière, en scorant 13 des 16 points de son équipe, avec une passe décisive en prime pour le 3-points de Max Strus (96-120).

« Spida » a alors pu rejoindre le banc avec le sentiment du devoir accompli. Vainqueur 126-104, Cleveland est toujours en vie, et renverra la série en Ohio, quoi qu’il arrive dans le Game 4.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Le deuxième quart-temps. C’est à ce moment-là que la menace a été la plus présente, alors qu’Indiana venait de revenir de 15 points d’écart et que le Gainbridge Fieldhouse commençait à monter à température. Paradoxalement, c’est à ce moment que Cleveland a livré son meilleur quart-temps de la série, avec notamment un 19-2 qui a permis à la franchise de l’Ohio de basculer à +21 à la pause après avoir dominé pendant 12 minutes pour un score sans appel : 34 à 13 !

– Donovan Mitchell toujours aussi bouillant. Encore un match énorme de sa part ! Plutôt adroit de loin (5/13), le leader des Cavs a également donné de sa personne en allant régulièrement se frotter aux intérieurs adverses, avec succès. L’arme fatale a terminé avec 43 points, 9 rebonds, 5 passes décisives et le moral regonflé à bloc avant d’attaquer le Game 4. Sa nouvelle grosse performance a par ailleurs tranché avec le non match de Tyrese Haliburton, limité à 4 points (à 2/8 au tir) et 5 passes décisives.

– La sortie de Myles Turner. Il avait été l’un des seuls à tenir le choc alors que la paire Mobley-Allen dominait dans la peinture deux deux côtés du parquet. La sortie sur blessure de Myles Turner n’a clairement pas arrangé les affaires des Pacers qui pointaient déjà à -20. L’intérieur des Pacers s’est pris les pieds avec Aaron Nesmith est s’est retrouvé au sol, se tenant la cheville droite. Même s’il est revenu en jeu assez vite, son cas sera à surveiller pour la suite.

– Le retour de Darius Garland. S’il n’a pas été à son meilleur niveau, le retour du meneur dans le cinq majeur des Cavs est un signal très positif de la série. Surtout, Darius Garland n’a (presque) pas semblé gêné par sa blessure à l’orteil, et c’est bien là le plus important. Les retours de De’Andre Hunter (8 points) et surtout d’Evan Mobley (18 points, 13 rebonds, 4 passes décisives, 3 interceptions, 3 contres) ont également été bénéfiques à l’équipe, à l’image des 18 rebonds offensifs gobés par les Cavs dont 5 pour le seul Mobley.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.