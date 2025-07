Kelly Olynyk débarque à San Antonio

Un transfert est à signaler entre les Spurs et les Wizards, d'après ESPN. D'un côté, Kelly Olynyk prend la direction de San Antonio. De l'autre, Malaki Branham, Blake Wesley et un 2e tour de Draft 2026 (le moins favorable entre Dallas, OKC et Philadelphie) s'envolent pour Washington.

Pour les Spurs, cela permet de densifier la raquette avec Kelly Olynyk, un élément d'expérience, capable de jouer 4/5 et qui a fait son trou partout où il est passé ces douze dernières années : 10.2 points, 5.2 rebonds et 2.5 passes de moyenne, sur 23 minutes et en 800 matchs. Le tout à 49% au tir (dont 37% à 3-points) et 80% aux lancers-francs.

Idéal pour accompagner les jeunes Victor Wembanyama, Jeremy Sochan et Carter Bryant dans le secteur intérieur texan, tandis que Harrison Barnes et le nouveau venu Luke Kornet pourront également les aider à se développer au mieux.

Pour les Wizards, on récupère deux jeunes arrières (Malaki Branham et Blake Wesley), draftés au premier tour en 2022 mais qui n'ont jamais vraiment brillé en trois ans à San Antonio. En fin de contrat dans un an, ils pourraient aussi très bien être prolongés d'ici octobre.

Néanmoins, on imagine mal Washington miser directement sur eux, compte tenu des présences à leur poste de Bub Carrington, AJ Johnson, Marcus Smart, CJ McCollum et Tre Johnson, voire également Bilal Coulibaly, Kyshawn George et Cam Whitmore.

Kelly Olynyk Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2013-14 BOS 70 20 46.6 35.1 81.1 2.0 3.2 5.2 1.6 3.2 0.5 1.5 0.4 8.7 2014-15 BOS 64 22 47.5 34.9 68.4 1.4 3.3 4.7 1.7 3.3 1.0 1.5 0.6 10.2 2015-16 BOS 69 20 45.5 40.5 75.0 1.0 3.0 4.1 1.5 2.4 0.8 1.1 0.5 10.0 2016-17 BOS 75 21 51.2 35.4 73.2 1.0 3.8 4.8 2.0 2.8 0.6 1.3 0.4 9.0 2017-18 MIA 76 23 49.7 37.9 77.0 1.2 4.5 5.7 2.7 2.9 0.8 1.9 0.5 11.5 2018-19 MIA 79 23 46.3 35.4 82.2 0.9 3.8 4.7 1.8 2.3 0.7 1.4 0.5 10.0 2019-20 MIA 67 19 46.2 40.6 86.0 0.7 3.9 4.6 1.7 2.6 0.7 1.1 0.3 8.2 2020-21 * All Teams 70 29 48.4 34.2 82.9 1.2 5.7 7.0 2.9 3.0 1.1 1.8 0.6 13.5 2020-21 * MIA 43 27 43.1 31.7 77.5 1.0 5.0 6.1 2.1 2.9 0.9 1.3 0.6 10.0 2020-21 * HOU 27 31 54.5 39.2 84.4 1.6 6.9 8.4 4.1 3.1 1.4 2.6 0.6 19.0 2021-22 DET 40 19 44.8 33.6 77.5 1.4 3.1 4.4 2.8 2.5 0.8 1.4 0.5 9.1 2022-23 UTH 68 29 49.9 39.4 85.3 1.2 5.0 6.2 3.7 3.4 0.9 2.5 0.5 12.5 2023-24 * All Teams 78 23 55.5 38.7 83.3 1.4 3.9 5.3 4.4 2.9 0.9 1.9 0.4 9.8 2023-24 * UTH 50 20 56.2 42.9 84.2 1.3 3.8 5.1 4.4 2.6 0.7 1.6 0.2 8.1 2023-24 * TOR 28 26 54.8 33.8 82.4 1.6 4.0 5.6 4.6 3.5 1.3 2.5 0.6 12.7 2024-25 * All Teams 44 20 50.0 41.8 76.9 1.4 3.3 4.7 2.9 2.8 0.8 1.7 0.4 8.7 2024-25 * TOR 24 16 50.0 44.2 79.1 1.0 2.7 3.7 2.3 2.5 0.7 1.5 0.3 7.1 2024-25 * NOP 20 25 50.0 38.9 75.4 1.9 4.0 5.8 3.6 3.2 0.8 2.0 0.6 10.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.