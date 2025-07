Aux Spurs, Jordan McLaughlin restera la doublure de De’Aaron Fox

Après l'échange conclu avec les Wizards pour l'arrivée de Kelly Olynyk, les Spurs n'ont plus que 12 joueurs sous contrat, et ils ont décidé de réserver leur 13e place dans l'effectif à Jordan McLaughlin. Chris Paul sur le départ, et la doublette Branham-Wesley transférée à Washington, De'Aaron Fox et Stephon Castle avaient besoin de rotation, et les Spurs ont décidé de prolonger leur doublure.

Arrivé en NBA via un “two-way contract” en 2019, McLaughlin a évolué cinq ans aux Wolves, avant de rejoindre les Kings comme free agent il y a un an. Inclus dans l'échange de De'Aaron Fox, il a très peu joué aux Spurs, mais les mouvements de l'été à San Antonio lui permettent, selon ESPN, de décrocher un contrat d'un an au salaire minimum, soit 3 millions de dollars.

Après les venues de Luke Kornet, Kelly Olynyk et les sélections de Dylan Harper et Carter Bryant, les Spurs ont encore la possibilité de signer deux joueurs supplémentaires.

LEXIQUE

Two-way contract : Conçu pour créer une nouvelle passerelle entre la NBA et la G-League, ce type de contrat permet à chaque équipe de s’attacher les services de deux ou trois joueurs supplémentaires, pour les faire évoluer principalement dans leur franchise de ligue de développement affiliée mais aussi jusqu’à 50 matches en NBA.