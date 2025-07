Derrick White n’a pas vraiment été inquiété par les rumeurs de transfert

« Chaque été est assez fou, surtout de nos jours. » « Fou » mais pas au point où Derrick White a changé d'équipe. Alors que les Celtics ont lancé une grande opération pour assainir leurs finances, transférant Jrue Holiday et Kristaps Porzingis, l'arrière a, lui, été conservé. À l'instar de Jaylen Brown.

« Mais je n’étais pas trop inquiet. Mon agent et Brad (Stevens, le président des Celtics) avaient discuté, et pour le reste – les rumeurs et tout ça – je ne m’en suis pas vraiment préoccupé », se détache le joueur de 31 ans, avant d'ajouter : « C’est plutôt flatteur d’être convoité par d’autres équipes, mais moi, je voulais rester à Boston, et j’étais content qu’ils veuillent me garder. »

Fin juin, Mike Zarren, le vice-président de la franchise, avait expliqué que les Celtics n'avaient jamais été proches d’échanger ni Derrick White, ni Jaylen Brown.

« Ces deux gars sont vraiment, vraiment d'excellents joueurs NBA, et il n'y a jamais eu quoi que ce soit de proche d’une discussion sérieuse à leur sujet. Je ne sais pas d’où viennent toutes ces rumeurs, mais ces joueurs sont des éléments clés de notre équipe, et nous avons de la chance de les avoir avec nous », défendait-il.

Une année qui s'annonce différente

Sans toutefois complètement écarter l’idée de transférer les deux hommes en question si une offre suffisamment intéressante devait se présenter dans les semaines ou mois à venir.

« C’est toujours difficile de voir des gars partir, surtout des gars avec qui tu as gagné un titre et mené de grandes batailles. Évidemment, voir KP et Jrue être échangés, ça a été dur. Et puis Luke qui signe ailleurs… », reprend Derrick White en pensant à Luke Kornet, qui a rejoint les Spurs, son ancienne équipe.

Derrick White s'attend donc ainsi à vivre une saison pas comme les autres avec les Celtics, chez qui les aspirations de titre devraient être reléguées au second plan jusqu'au retour de Jayson Tatum.

« Avoir une équipe différente et voir ces gars partir, c’est un peu difficile, mais ça fait partie du métier. Et j’ai confiance dans les gars qui arrivent et ceux qui sont toujours là. Donc ça va être très sympa, ce sera un défi différent, mais c’est ça, la beauté du basket », termine-t-il ainsi.

Derrick White Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2017-18 SAN 17 8 48.5 61.5 70.0 0.3 1.2 1.5 0.5 0.5 0.2 0.4 0.2 3.2 2018-19 SAN 67 26 47.9 33.8 77.2 0.5 3.2 3.7 3.9 2.2 1.0 1.4 0.7 9.9 2019-20 SAN 68 25 45.8 36.6 85.3 0.5 2.8 3.3 3.5 2.2 0.6 1.3 0.9 11.2 2020-21 SAN 36 30 41.1 34.6 85.1 0.4 2.6 3.0 3.5 2.5 0.7 1.2 1.0 15.4 2021-22 * All Teams 75 29 42.1 31.2 86.4 0.5 3.0 3.5 4.9 2.3 0.9 1.6 0.8 13.2 2021-22 * SAN 49 30 42.6 31.4 86.9 0.5 3.0 3.5 5.6 2.4 1.0 1.8 0.9 14.4 2021-22 * BOS 26 27 40.9 30.6 85.3 0.5 2.9 3.4 3.5 2.2 0.6 1.2 0.6 11.0 2022-23 BOS 82 28 46.2 38.1 87.5 0.6 2.9 3.6 3.9 2.2 0.7 1.2 0.9 12.4 2023-24 BOS 73 33 46.1 39.6 90.1 0.7 3.5 4.2 5.2 2.1 1.0 1.5 1.2 15.2 2024-25 BOS 76 34 44.2 38.4 83.9 0.9 3.6 4.5 4.8 1.8 0.9 1.7 1.1 16.4

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.