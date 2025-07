Luke Kornet, l’atout expérience des Spurs

Après Cleveland, Milwaukee, Chicago, New York et enfin Boston, Luke Kornet va enfin changer de conférence. Le pivot a signé avec San Antonio cet été, pour quatre ans et 41 millions de dollars (seules les deux premières saisons sont garanties), et a joué sur l'humour lors de sa présentation devant la presse, dans le Texas.

Il est apparu avec le numéro #7, ne pouvant pas porter son #40, propriété d'Harrison Barnes. Pourquoi ce #7 ? « J'espère être un tiers du joueur qu'était Tim Duncan », répond-il, en référence au #21 de l'ancienne légende des Spurs.

Luke Kornet ajoute que Derrick White, ancien de la maison, « n'avait que des choses positives » à lui dire sur la franchise texane. Il faut ajouter qu'avec ses 6 points, 5.3 rebonds et un contre de moyenne en seulement 18 minutes, le champion NBA 2024 est aussi un renfort intéressant. Notamment en rotation de Victor Wembanyama.

De l'expérience en playoffs

« C'est plutôt excitant au niveau du potentiel parce qu'il y a Victor, avec ses indéniables qualités, mais aussi De'Aaron Fox, Stephon Castle, Dylan Harper. C'est un bon mélange », décrit-il. « On peut jouer ensemble avec Victor, car je l'ai fait avec Kristaps Porzingis et Al Horford. J'ai beaucoup d'expérience, en matière de jeu avec un autre intérieur, ainsi que dans le pick-and-roll avec des extérieurs. »

Luke Kornet va avoir 30 ans la semaine prochaine (le 15 juillet) et pourtant, il sera le deuxième joueur le plus âgé du groupe, derrière Harrison Barnes. Et comme l'ailier, il a une bague au doigt et une quantité non négligeable de matches de playoffs dans les jambes (43). Pour des Spurs encore très jeunes et inexpérimentés, ce sera précieux.

« Ce sera une nouvelle expérience car j'ai évolué, ces dernières années, dans une équipe très expérimentée. J'espère aider, peu importe la manière. Je ne viens pas pour faire la leçon mais mon expérience en playoffs et mon titre remporté à Boston seront un atout », annonce-t-il. « Une de mes qualités, c'est que j'observe les autres joueurs et je les aide. Je suis impatient d'aider les Spurs à devenir meilleurs, à continuer de progresser. »

Luke Kornet Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2017-18 NYK 20 16 39.2 35.4 72.7 0.6 2.6 3.2 1.3 1.4 0.3 0.6 0.8 6.7 2018-19 NYK 46 17 37.8 36.3 82.6 0.6 2.3 2.9 1.2 0.9 0.6 0.5 0.9 7.0 2019-20 CHI 36 16 43.9 28.7 71.4 0.6 1.7 2.3 0.9 1.5 0.3 0.4 0.7 6.0 2020-21 * All Teams 31 11 43.6 25.4 50.0 0.5 1.7 2.2 0.8 0.6 0.1 0.2 1.0 3.4 2020-21 * BOS 18 14 47.3 25.0 50.0 0.7 2.2 2.9 1.1 1.1 0.1 0.3 1.4 4.4 2020-21 * CHI 13 7 33.3 26.1 50.0 0.1 1.1 1.2 0.3 0.1 0.2 0.1 0.5 2.0 2021-22 * All Teams 15 7 48.1 0.0 66.7 0.9 1.1 1.9 0.6 0.6 0.2 0.0 0.2 2.0 2021-22 * BOS 12 7 57.1 0.0 66.7 0.8 1.2 2.1 0.7 0.6 0.2 0.0 0.2 2.2 2021-22 * CLE 2 7 20.0 0.0 66.7 1.0 0.5 1.5 0.5 0.5 0.0 0.0 0.5 2.0 2021-22 * MIL 1 3 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2022-23 BOS 69 12 66.5 23.1 82.1 1.2 1.6 2.9 0.8 1.2 0.2 0.4 0.7 3.8 2023-24 BOS 63 16 70.0 100.0 90.7 1.9 2.3 4.1 1.1 1.2 0.4 0.3 1.0 5.3 2024-25 BOS 73 19 66.8 0.0 69.1 2.6 2.7 5.3 1.6 1.6 0.5 0.4 1.0 6.0

