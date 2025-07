Cette fois, Larry Nance Jr. est prêt à vivre son rêve avec les Cavaliers

Alors que le maillot de son père a été retiré par les Cavaliers et qu'il a grandi dans le secteur, Larry Nance Jr. a vécu un premier rêve lorsque la franchise de Cleveland l'a récupéré, en février 2018…

Sauf que si l'intérieur a connu les Finals dans la foulée, il avoue qu'il n'était pas prêt pour cette première expérience dans l'Ohio. Sept ans plus tard, le voici de retour à la maison, après des passages aux Blazers, aux Pelicans puis aux Hawks, et il assure qu'il est cette fois prêt à vivre l'expérience à fond.

« Je suis très, très heureux. C'était trop évident, vous voyez ? Je savais que j'allais revenir un jour. Je ne savais juste pas quand » explique-t-il lors de sa présentation. « C'est une équipe qui a vraiment une chance de gagner le titre. Et c'est l'objectif. C'est pour cela que je suis revenu et c'est ce que nous allons faire cette année. »

De retour, Larry Nance Jr. est prêt à faire tout son possible pour aider Evan Mobley et Jarrett Allen.

Fan des Cavs depuis toujours

« Ces dernières années, quand je jouais pour les Hawks ou les Pelicans, je voulais qu'ils gagnent tous leurs matchs, mais j'étais un fan des Cavs », assure-t-il d'ailleurs. « En regardant les playoffs ces dernières années, il était difficile d'être sur le canapé sans dire à ma femme : « Je peux les aider, je peux vraiment faire ça ». J'étais prêt. Ils viennent de gagner 64 matches. Je ne m'inquiète pas pour eux. Je dois m'inquiéter de mon intégration. »

Néanmoins, à 32 ans, il a désormais de l'expérience, ayant notamment participé deux fois aux playoffs avec les Pelicans. Après avoir traversé beaucoup de choses, il se dit plus « affamé » que jamais.

« Je me suis fait une idée générale de ce qu'il se passait au sein de l'équipe, de la camaraderie et tout ça », conclut-il. « Il faut un autre intérieur, capable d'écarter le jeu et de sortir à l'extérieur en défense. C'est exactement ce que je sais faire et comment je peux aider. Les conversations avec eux ont été très intéressantes – car c'est exactement ce que je pensais déjà. Les entendre répéter ce qui était, je dirais, déjà mon plan, et revenir, c'était trop logique. »

Larry Nance, Jr. Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2015-16 LAL 63 20 52.7 10.0 68.1 1.6 3.3 5.0 0.7 2.0 0.9 0.7 0.4 5.5 2016-17 LAL 63 23 52.6 27.8 73.8 1.9 4.0 5.9 1.5 2.4 1.3 0.9 0.6 7.1 2017-18 * All Teams 66 22 58.1 16.7 66.4 2.4 4.4 6.8 1.2 2.6 1.3 0.8 0.6 8.7 2017-18 * LAL 42 22 60.1 25.0 63.2 2.6 4.2 6.8 1.4 2.7 1.4 1.0 0.5 8.6 2017-18 * CLE 24 21 55.0 12.5 72.0 2.2 4.8 7.0 1.0 2.5 1.2 0.4 0.8 8.9 2018-19 CLE 67 27 52.0 33.7 71.6 2.5 5.7 8.2 3.2 2.9 1.5 1.4 0.6 9.4 2019-20 CLE 56 26 53.1 35.2 67.6 1.9 5.4 7.3 2.2 1.6 1.0 1.1 0.4 10.1 2020-21 CLE 35 31 47.1 36.0 61.2 1.5 5.2 6.7 3.1 2.1 1.7 1.6 0.5 9.3 2021-22 * All Teams 46 23 52.2 32.9 70.2 1.6 3.8 5.4 1.8 1.8 0.9 0.8 0.4 7.0 2021-22 * POR 37 23 51.5 30.6 65.3 1.6 4.1 5.6 2.0 1.8 1.0 0.7 0.4 6.9 2021-22 * NOP 9 20 55.1 50.0 100.0 1.6 2.8 4.3 0.9 1.9 0.6 1.1 0.8 7.3 2022-23 NOP 65 21 61.0 33.3 69.6 1.6 3.8 5.4 1.8 2.0 0.9 0.6 0.6 6.8 2023-24 NOP 61 20 57.3 41.5 77.0 1.5 3.5 5.0 1.9 1.6 1.0 0.8 0.3 5.7 2024-25 ATL 24 19 51.6 44.7 69.2 1.0 3.3 4.3 1.6 1.5 0.8 0.7 0.5 8.5

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.