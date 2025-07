À Atlanta, Kristaps Porzingis voit un « scénario parfait »

Il débarque à Atlanta avec l'espoir de « vivre l’une de [s]es meilleures saisons, voire [s]a meilleure saison » en NBA. Kristaps Porzingis ne manque pas d'enthousiasme à l'ouverture de ce nouveau « chapitre » en carrière. Après les Knicks, les Mavs, les Wizards et enfin les Celtics, le Letton connaît déjà sa cinquième équipe depuis ses débuts en 2015.

Avec un changement radical de situation sportive, passant d'une équipe avec laquelle il a été champion à une formation qui espère remonter dans la hiérarchie à l'Est. « Notre saison (avec les Celtics) ne s’est pas terminée comme on l’aurait voulu l’année dernière. Évidemment, on s’attendait à ce qu’il y ait des changements dans toute l'équipe », souligne-t-il au Atlanta Journal-Constitution.

La blessure de Jayson Tatum couplée à la situation financière tendue des Celtics a poussé les dirigeants locaux à faire sauter quelques fusibles, dont Jrue Holiday et le géant letton. Ce dernier commençait à s'habituer aux longues campagnes de playoffs, même s'il passait beaucoup de temps à l'infirmerie.

« Avoir un été un peu plus long que d’habitude, c’est toujours génial. […] Avoir ce temps de repos, pouvoir recharger un peu les batteries et me préparer pour un grand été, puis enchaîner sur l’année prochaine… Honnêtement, c’est le scénario parfait, le scénario parfait. Je suis super, super enthousiaste pour ce qui arrive », assure le joueur de 29 ans.

Un été bénéfique avec la Lettonie ?

Celui-ci ne va pas faire que recharger les batteries cet été. Fin août, il est attendu avec la sélection lettone pour disputer l'Euro. « Honnêtement, ça fait un moment que je n’ai pas joué pour l’équipe nationale », constate-t-il, en ajoutant : « J’ai toujours joué mon meilleur basket après des étés avec l’équipe nationale. »

En 2017 par exemple, Kristaps Porzingis avait enfilé le maillot de la sélection nationale à l'Euro, puis obtenu sa première et seule sélection All-Star avec les Knicks l'année suivante.

Autant de signaux qui ont de quoi enthousiasmer les Hawks, même si le facteur santé reste central avec lui. « Le profil de Kristaps est vraiment unique dans cette ligue. On a une grande confiance en notre staff, ainsi qu’en lui et en sa santé. On n'a aucune inquiétude à ce niveau-là. D’un point de vue purement jeu, il est vraiment, vraiment dynamique et qu’il apporte quelque chose que je n’avais encore jamais vu auparavant », décrit le GM Onsi Saleh.

À savoir un géant de près de 2m20 capable d'envoyer derrière l'arc avec une grosse efficacité. À l'instar de ses 41% de réussite l'an dernier dans le domaine, un record en carrière. Aussi, « ces trois dernières années, j'ai été l'un des joueurs les plus efficaces au poste, si ce n'est le plus efficace en raison des duels favorables que je génère. Ça va aider l'équipe et notre ‘spacing' », poursuit l'intérieur qui pense pouvoir bien s'intégrer à l'attaque des Hawks.

« Vraiment, j’ai beaucoup aimé ce que j’ai vu hier de la part du coach Quin (Snyder). Et j’ai hâte de la suite. Je pense que c’est le bon style de jeu et que je vais m’intégrer parfaitement. Honnêtement, je peux m’adapter partout. Je vais apporter plus de diversité, peut-être même encore plus d’options offensives. Cette attaque, qui est déjà très puissante, va gagner encore en profondeur », se projette pour finir le futur partenaire de Trae Young.

Kristaps Porzingis Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2015-16 NYK 72 28 42.1 33.3 83.8 1.8 5.5 7.3 1.3 2.8 0.7 1.7 1.9 14.3 2016-17 NYK 66 33 45.0 35.7 78.6 1.7 5.5 7.2 1.5 3.7 0.7 1.8 2.0 18.1 2017-18 ☆ NYK 48 32 43.9 39.5 79.3 1.3 5.3 6.6 1.2 2.9 0.8 1.9 2.4 22.7 2019-20 DAL 57 32 42.7 35.2 79.9 1.8 7.7 9.5 1.8 3.2 0.7 1.6 2.0 20.4 2020-21 DAL 43 31 47.6 37.6 85.5 1.9 7.0 8.9 1.6 2.7 0.5 1.2 1.3 20.1 2021-22 * All Teams 51 29 45.9 31.0 86.7 2.0 6.1 8.1 2.3 2.7 0.7 1.6 1.6 20.2 2021-22 * DAL 34 30 45.1 28.3 86.5 1.9 5.8 7.7 2.0 2.6 0.7 1.6 1.7 19.2 2021-22 * WAS 17 28 47.5 36.7 87.1 2.2 6.6 8.8 2.9 2.9 0.7 1.6 1.5 22.1 2022-23 WAS 65 33 49.8 38.5 85.1 1.8 6.6 8.4 2.7 3.0 0.9 2.1 1.5 23.2 2023-24 BOS 57 30 51.6 37.5 85.8 1.7 5.5 7.2 2.0 2.7 0.7 1.6 1.9 20.1 2024-25 BOS 42 29 48.3 41.2 80.9 1.6 5.1 6.8 2.1 2.8 0.7 1.3 1.5 19.5

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.