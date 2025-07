Mike Brown déjà fan de Guerschon Yabusele et Jordan Clarkson

Mike Brown s'est présenté devant la presse new-yorkaise avec un enthousiasme prégnant. L'ancien coach des Kings est désormais à la tête du finaliste de conférence en titre à l'Est. Une belle écurie promise encore au sommet de la conférence, sachant que plusieurs de ses concurrents ont perdu des plumes sur le plan physique (Pacers, Celtics).

Et que, dans le même temps, les Knicks ont réussi leur « free agency » en s'offrant Guerschon Yabusele et Jordan Clarkson. « On vient d’ajouter deux nouveaux joueurs qui vont apporter beaucoup de polyvalence à notre façon de jouer. J’ai hâte de retourner sur le terrain et de commencer à mettre en place ce qu’on veut faire offensivement… pour passer un cap », fixe le coach.

Les deux arrivants ont été recrutés pour booster un banc qui avait vraiment besoin d'un boost. Avec 22 points de moyenne chaque soir, il s'agissait du banc le moins prolifique de la ligue la saison passée. Un banc qui, par ailleurs, était le moins utilisé de tout le championnat. Des tendances également d'actualité durant les phases finales.

Mike Brown étant réputé beaucoup plus ouvert dans ses rotations que Tom Thibodeau, les remplaçants – surtout s'ils sont meilleurs – devraient davantage être mis à contribution l'an prochain. « La polyvalence que Leon (Rose, président de l’équipe) continue d’ajouter à cette équipe est incroyable », qualifie Mike Brown.

Faire jouer Guerschon Yabusele au poste 3 ?

« Jordan, ce qu’il est capable de faire, surtout offensivement… C’est un vétéran. Je sais qu’il a faim de victoires. Il peut scorer à tous les niveaux. C’est enthousiasmant d’avoir ça à disposition. C’est aussi un meilleur créateur que ce qu’on lui reconnaît. J’ai hâte de voir ça aussi, parce que pour moi, c’est super important de pénétrer dans la raquette et de ressortir le ballon pour offrir des tirs faciles à tes coéquipiers », analyse le coach.

Dans l'Utah, l'ancien meilleur 6e homme de l'année (2021) a livré de bonnes saisons à la passe, avec notamment sa pointe en carrière avec 5 offrandes de moyenne en 2024. « Et puis Guerschon, un jeune homme incroyable. Sa taille, sa polyvalence… il peut jouer au poste quatre, cinq, peut-être même un peu trois, qui sait ? », s'interroge le coach qu'on imagine davantage utiliser le Français en relais de Karl-Anthony Towns.

Le natif de Dreux, qui n'avait pas encore été en contact avec son nouveau coach, a récemment complimenté Mike Brown. « C’est un super coach. D’après ce que j’ai entendu de coachs à Philly, ou juste de gens en général, tout le monde m’a dit que c’est un mec bien. Il écoute son staff, il veut bosser dur. J’ai aussi vu ce qu’il a fait avec Sacramento : c’était la meilleure attaque de la ligue », re-situe Guerschon Yabusele en référence à la saison 2022/23.

La lune de miel débute parfaitement.