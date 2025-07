James Jones remplace Joe Dumars dans les bureaux de la NBA

C'est la fin du parcours de James Jones à Phoenix. La NBA a effectivement annoncé qu'il devenait son nouveau vice-président des opérations basket, un poste auparavant occupé par Joe Dumars avant qu'il ne prenne les commandes sportives des Pelicans.

« Je suis enchanté et honoré de prendre la responsabilité de mener le pôle des opérations basket de la NBA » a-t-il réagi. « C'est une opportunité excitante de mettre ma passion pour ce sport au service d'un nouveau rôle et de collaborer avec de nombreux professionnels de talent, pour contribuer au succès et à la croissance de la ligue. »

Début mai, James Jones avait déjà été en quelque sorte rétrogradé chez les Suns, passant de « General Manager » de la franchise à simple conseiller après le recrutement de Brian Gregory. Cela faisait six ans qu'il se trouvait dans l'Arizona et il avait notamment été nommé Dirigeant de l'année en 2021. L'année où l'équipe a atteint les Finals pour la troisième fois de son histoire.

Ancien joueur (14 ans de carrière), titré à trois reprises entre Miami (2012, 2013) et Cleveland (2016), « JJ » prend donc du galon à 44 ans.

Sous la direction de Byron Spruell, il supervisera maintenant toutes les questions liées au jeu. De l'élaboration des règles à la conduite ou à la discipline, en passant par les procédures relatives au déroulement des matchs.