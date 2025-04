Le patron sportif des Pelicans, David Griffin, prend la porte

Ça va bouger à La Nouvelle-Orléans. La saison régulière 2024/25 vient tout juste de prendre fin, que les Pelicans viennent d’annoncer le licenciement de David Griffin, le patron sportif du club depuis 2019.

« Après mûre réflexion et évaluation, j’ai décidé de relever David Griffin de ses fonctions de vice-président exécutif des opérations basket », explique Gayle Benson, la propriétaire. « Cette décision a été difficile à prendre, mais je pense qu’elle est nécessaire, à ce stade, pour apporter une nouvelle approche à notre « front office » et construire une culture qui apportera un succès durable, sur et en dehors du terrain. Je m’engage à recruter la bonne personne pour diriger notre département des opérations basket et offrir un titre NBA à notre ville. C’est ce que nos fans méritent. Je suis très reconnaissant à David pour son leadership et ses nombreuses contributions à l’organisation des Pelicans et à la communauté de la Nouvelle-Orléans au cours des six dernières années. Nous souhaitons à David et à sa femme, Meredith, ainsi qu’à leur famille, le meilleur pour l’avenir ».

Deux tours de playoffs en six ans

Arrivé de Cleveland, où il avait remporté le titre comme GM en 2016, David Griffin avait rapidement dû gérer les envies de départ d’Anthony Davis, et tout semblait en place pour permettre au club de vite rebondir.

Car en recevant Brandon Ingram dans le cadre du transfert de l’intérieur, et avec l’obtention du premier choix de Draft lors de la cuvée 2019, le dirigeant avait aussi pu mettre la main sur le phénomène Zion Williamson. Sauf que le duo ne parviendra finalement jamais à réellement décoller, la faute aux multiples blessures…

En six ans, les Pelicans n’ont ainsi disputé les playoffs que deux fois, pour deux éliminations au premier tour. Désormais, Brandon Ingram est aux Raptors et si Zion Williamson est toujours là, les Pelicans ont fini à la 14e place de la conférence Ouest, avec un triste bilan de 21 victoires pour 61 défaites. La déception de trop pour Gayle Benson.

Engagé par David Griffin, l’entraîneur Willie Green a très peu de chances de conserver son poste.