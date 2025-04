Willie Green a le sentiment d’avoir échoué

« Ce n’est pas la saison qu’on voulait. » Pour sa dernière conférence de presse de l’année, Willie Green répète à plusieurs reprises ce constat aux airs d’euphémisme. « On est tous déçu », décrit le coach dont l’équipe, battue par le Thunder dimanche, a terminé sa saison sur une série de sept revers de suite.

Ses Pelicans ont évité la dernière place à l’Ouest, occupée par le Jazz, mais ils terminent avec un maigre bilan de 21 victoires pour 61 défaites. Soit le deuxième pire bilan de l’histoire de la franchise, derrière l’exercice 2004/05 du temps où on parlait encore des New Orleans Hornets.

Une sérieuse marche en arrière pour le coach, en poste depuis 2021, qui avait amélioré le bilan de son équipe depuis trois ans, passant de 36 à 49 victoires. La principale explication tient en un autre constat : « Je ne crois pas qu’on ait vu notre effectif au complet une seule fois cette saison », note Willie Green qui a malgré tout vu « de la joie » dans le vestiaire tout au long de la saison.

Un seul joueur à plus de 70 matchs

Comme un symbole des événements qui allaient suivre, le premier match de la saison a été marqué par la blessure de Dejounte Murray, principale recrue de l’intersaison. Son passage à l’infirmerie allait précéder des pépins physiques en cascade chez les Pelicans.

Zion Williamson a ainsi manqué 52 matchs en raison de plusieurs blessures, la plus grave étant une élongation des ischio-jambiers. Dejounte Murray en a raté un de moins après avoir été touché à la main et au tendon d’Achille. Herb Jones, lui, a manqué 62 matchs à cause de son épaule meurtrie.

Touché à la cheville, Brandon Ingram n’a disputé que 18 matchs avec l’équipe avant d’être transféré à Toronto. Trey Murphy III, de son côté, a raté 29 matchs en raison de blessures multiples. CJ McCollum n’a pas été épargné non plus, tandis que le rookie Yves Missi a été le seul à disputer plus de 70 matchs.

Malgré cette hécatombe, Willie Green prend sa part. « Je n’ai pas été très bon. Je dois assumer pleinement la situation dans laquelle se trouve l’équipe. Nous avons échoué. J’ai échoué », livre-t-il, avant d’ajouter : « Je sais que l’échec fait partie du succès. Donc, avec cet échec, ce sera un moment pour moi de prendre du recul, de réfléchir et de voir où nous pouvons nous améliorer. »

Une évaluation sur l’ensemble de son mandat ?

A-t-il le sentiment d’avoir personnellement progressé malgré cette saison en enfer ? « Absolument. Je le dis et je vais évaluer, me regarder dans le miroir et voir où je peux m’améliorer. Mais absolument, je sens que ça va m’aider sur le long terme. » Toute la question étant de savoir si ce long terme va s’inscrire à NOLA…

Le coach dit n’avoir, pour l’heure, eu aucune conversation avec ses dirigeants, dont David Griffin, l’homme qui l’a recruté il y a quatre ans. Il espère que l’évaluation du club à son égard prendra aussi en compte les trois saisons précédentes, durant lesquelles il a guidé son équipe vers deux qualifications au premier tour des playoffs.

« C’est important, il faut essayer de regarder l’ensemble du travail accompli », juge le coach, conscient du contexte actuel : « Vous regardez ailleurs dans la ligue, certains coachs ayant gagné le titre ne sont plus là. »