Gagner un titre n’est plus du tout un totem d’immunité pour un coach

Frank Vogel, Mike Budenholzer et désormais Mike Malone. Respectivement champions NBA avec les Lakers, les Bucks et les Nuggets en 2020, 2021 et 2023, les entraîneurs ont pris la porte deux ans après leurs titres…

« Il s’agit d’une tendance inquiétante. Je ne sais pas qui a commencé ça », s’amuse Nick Nurse, champion en 2019 avec les Raptors et viré par Toronto quatre ans plus tard. « Mais cela semble assez étrange ».

Trois des cinq derniers coachs à avoir remporté le titre NBA ne sont donc déjà plus en poste. Seuls restent donc Joe Mazzulla, champion l’an passé avec les Celtics, et Steve Kerr, inamovible chez les Warriors.

Le signe d’une NBA plus homogène ?

De façon logique, il y a pourtant une forte corrélation entre le nombre de changements de coachs et la réussite d’une franchise. La stabilité sur le banc est à la fois un facteur de réussite, mais aussi un marqueur de réussite.

Est-ce donc la fin des profils à la Phil Jackson, Gregg Popovich, Pat Riley ou Rudy Tomjanovich, ces entraîneurs qui incarnent à eux seuls une culture ? Ou peut-être plutôt le signe d’une NBA simplement plus homogène ?

« Je ne pense pas que la marge de manœuvre soit ce que nous recherchons », conclut Nick Nurse. « Je pense que tout le monde cherche à prouver que l’on peut atteindre le but ultime avec sa propre équipe. Le rôle change parfois mais, comme nous le savons, c’est un jeu émotionnel. C’est un jeu avec beaucoup de pression, où l’on gagne et où l’on perd jour après jour. C’est la réalité. Vous savez, tout le monde le ressent jour après jour. C’est dur ».

Et c’est d’autant plus dur dans une ligue où les candidats au titre changent beaucoup, beaucoup plus vite.