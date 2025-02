Brandon Ingram rejoint Toronto !

Autre gros nom du marché à être annoncé sur le départ depuis plusieurs semaines, Brandon Ingram va lui rejoindre… les Raptors ! C’est Chris Haynes qui nous l’apprend alors que Shams Charania confirme l’information, et annonce la contrepartie : Bruce Brown, Kelly Olynyk, un premier tour de Draft et un second tour de Draft !

Comme pour Jimmy Butler, c’est la fin d’un long feuilleton, commencé cet été lorsque l’ailier et les Pelicans ne sont pas parvenus à trouver un accord au sujet d’une prolongation de contrat. Libre dans quelques mois, il faudra alors que Masai Ujiri réussisse à le convaincre de rempiler durablement au Canada…

Pour rappel, Brandon Ingram, absent depuis deux mois à cause de sa cheville, recherche un contrat de plus de 200 millions de dollars sur quatre ans, soit 50 millions de dollars par an. Une somme que peu d’équipes semblent disposées à lui offrir à cause du nouvel accord collectif…

Désormais représenté par Klutch Sports, l’ailier All-Star arrive en tout cas à un tournant de sa carrière. À 27 ans, il se murmure qu’il souhaite faire partie d’un environnement où les victoires sont légion, ce que peinait à lui offrir New Orleans. Mais, au côté de Scottie Barnes à Toronto, ce n’est pas sûr qu’il soit davantage comblé à ce niveau.

Néanmoins, difficile d’imaginer Toronto monter un échange sans l’assurance que Brandon Ingram va prolonger.

Brandon Ingram Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2016-17 LAL 79 29 40.2 29.4 62.1 0.8 3.2 4.0 2.1 2.0 0.6 1.5 0.5 9.4 2017-18 LAL 59 34 47.0 39.0 68.1 1.0 4.4 5.3 3.9 2.8 0.8 2.5 0.7 16.1 2018-19 LAL 52 34 49.7 33.0 67.5 0.8 4.3 5.1 3.0 2.9 0.5 2.5 0.6 18.3 2019-20 NOP 62 34 46.3 39.1 85.1 0.8 5.3 6.1 4.2 2.9 1.0 3.0 0.6 23.8 2020-21 NOP 61 34 46.6 38.1 87.8 0.6 4.3 4.9 4.9 2.0 0.7 2.5 0.6 23.8 2021-22 NOP 55 34 46.1 32.7 82.6 0.6 5.2 5.8 5.6 2.2 0.6 2.7 0.5 22.7 2022-23 NOP 45 34 48.4 39.0 88.2 0.5 5.0 5.5 5.8 2.6 0.7 3.3 0.4 24.7 2023-24 NOP 64 33 49.2 35.5 80.1 0.7 4.4 5.1 5.7 2.3 0.8 2.5 0.6 20.8 2024-25 NOP 18 33 46.5 37.4 85.5 0.9 4.6 5.6 5.2 2.5 0.9 3.8 0.6 22.2 Total 495 33 46.8 36.3 78.8 0.7 4.5 5.2 4.3 2.4 0.7 2.6 0.6 19.5

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.