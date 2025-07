Les premières images de la Angel Reese 1 !

La grande annonce de NBA 2K qui a présenté ses athlètes couverture pour NBA 2K26 a été accompagnée d'un joli « Easter egg », avec la présence d'Angel Reese sur l'édition « WNBA ». L'intérieure du Sky apparaît en effet avec sa toute nouvelle chaussure signature aux pieds, la Angel Reese 1 !

Dans la foulée, Reebok a donc dévoilé les premières images de cette nouvelle « signature shoe », habillée du coloris « Diamond Dust ». Celui se présente avec une tige blanche aux teintes iridescentes « qui reflètent à la fois la détermination et le glamour qu'Angel Reese apporte au jeu », précise l'équipementier.

Le timing est parfait et sur tous les points, puisque l'intérieure de Chicago retrouve des couleurs. Avant le match de la nuit, elle restait sur cinq matchs à 19.4 points (à 48.6% de réussite au tir), 16.6 rebonds et 5 passes décisives en moyenne. Il confirme aussi le retour aux affaires de Reebok et la montée en puissance du marché féminin, deux mois après la sortie de la Nike A'One d'A'ja Wilson.

La date de sortie et le prix de la Angel Reese 1 devraient bientôt être connus.