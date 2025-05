Les grands débuts de la Nike A’One, première chaussure signature de A’ja Wilson

Alors que la ligne signature « Sabrina » de Sabrina Ionescu a fait un gros carton avec la Sabrina 2 cette saison, et que Breanna Stewart a récemment vu Puma sortir sa quatrième chaussure signature (la Stewie 4), c’est au tour de A’ja Wilson de bénéficier de sa propre ligne signature, baptisée Nike A’One.

Un juste retour des choses pour la MVP de la saison dernière en WNBA (pour la troisième fois de sa carrière) et une joueuse qu’on présente comme l’une des meilleures si ce n’est la meilleure joueuse du monde !

Après les grosses annonces parues en février, nous y sommes, la A’One est enfin là ! Le modèle veut s’ériger en référence en termes d’amorti, d’adhérence et de maintien, le tout à un prix « abordable ». La mousse Cushlon ST2 est notamment associée à une base plus ferme et la semelle extérieure présente des motifs repensés pour mieux accompagner les changements de direction.

« Depuis le début, l’objectif était de créer une chaussure qui soutienne mon jeu et qui serve d’outil à la jeune génération pour passer au niveau supérieur. La A’One remplit cette mission. Elle m’apporte exactement ce qu’il me faut pour être encore plus performante et inspirer la nouvelle génération », a expliqué l’intérieure.

Le premier coloris choisi sera ce « Pink A’ura », avec une tige en mesh respirant travaillée sur un dégradé de rose-rouge allant jusqu’à du blanc nacré et un signe Nike bien allongé sur l’empeigne, également en rose. On note plusieurs détails faisant référence à sa famille, comme les symboles situés sur la partie intérieure de la languette, destinés à ses parents. Son logo est visible sur la languette et sous la semelle. La Nike A’One « Pink A’ura » sort aujourd’hui aux Etats-Unis au prix de 110 dollars. Sa sortie en Europe est espérée dans la foulée, possiblement d’ici la fin de semaine.

(Via NiceKicks)