Alyssa Thomas renverse Minnesota dans le « money-time » !

L'ambiance ne sera peut-être pas des plus chaleureuses entre Alyssa Thomas et Napheesa Collier lors du prochain All-Star Game WNBA. Deux jours après son triple-double face à Dallas, l'ailière du Mercury a en effet fêté sa sixième sélection avec un carton offensif (record en carrière) à 29 points à 14/24 au tir pour aller avec 8 rebonds, 5 passes et 2 interceptions, face au Minnesota Lynx de Napheesa Collier… qui sera sa capitaine le 19 juillet !

Les coéquipières de Monique Akoa-Makani (13 points, 4 passes) ont d'abord souffert pendant plus de trois quart-temps face à la meilleure équipe de ce début de saison, bien en place autour du tandem Williams-Collier.

La course à la première place relancée ?

À 3-points, Courtney Williams a même redonné 7 longueurs d'avance au Lynx à moins de six minutes de la fin (60-67). Mais tout a basculé lorsqu'Alyssa Thomas a décidé de prendre les choses en main.

L'ailière a planté un premier tir pour se chauffer avant de trouver Sami Whitcomb en contre-attaque (64-67). La suite a été un récital qui a pris la forme d'un 15-2, avec une attaque de Minnesota figée d'un côté, et une adresse insolente de l'autre, marquée par quatre nouveaux paniers d'une Alyssa Thomas intenable, qui a guidé Phoenix jusqu'à la victoire (79-71), pour le grand retour de DeWanna Bonner (7 points, 6 rebonds) .

L'écart se réduit un peu en tête du classement même si Minnesota, qui va aborder un road trip de trois matchs, possède encore trois succès d'avance sur Phoenix, qui sera pour sa part attendu lundi soir à Golden State.

