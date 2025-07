L’été studieux de Tidjane Salaün

En vacances depuis quasiment trois mois et la fin de la saison régulière, Tidjane Salaün n'a pas profité de son temps libre pour venir décompresser en France, chez lui.

Il est resté aux États-Unis pour travailler, après sa première saison dans la ligue, qu'il a terminée avec 5.9 points de moyenne en 21 minutes. Mais avec des pourcentages au shoot très faibles (33% de réussite, 28% à 3-pts).

« C'est normal pour moi. Je l'ai fait depuis trois ans : l'été, je ne fais que travailler et c'est ce que j'aime. Pas de regrets. Je sacrifie de belles choses pour un meilleur futur », se justifie-t-il. « Je suis fier d'avoir cette mentalité, d'avoir envie de continuer de travailler car ça va m'aider à être meilleur la saison prochaine. »

Mieux lire le jeu

Le joueur des Hornets va pouvoir montrer une partie de ses progrès lors de la Summer League de Las Vegas. Dans quels domaines a-t-il progressé depuis trois mois ?

« Je me sens plus dans le contrôle notamment au niveau de l'équilibre pour finir près du cercle. C'est mon plus gros progrès : j'ai plus d'équilibre. L'autre ajout, c'est que je suis plus rapide. Quand je parle de l'équilibre, je parle aussi du fait que le jeu est ralenti, de ma lecture du jeu, savoir où sont mes coéquipiers », répond-il.

« Il a fait un bon été », ajoute l'assistant coach Chris Jent, qui sera l’entraîneur de Charlotte lors de la ligue d'été. « Il a bossé dur, notamment physiquement. »

Son coéquipier KJ Simpson a constaté que Tidjane Salaün avait « fait des progrès ». « Il a bossé et les gens ont vu qu'il était plus fort physiquement. Sa confiance a grimpé aussi », poursuit-il.

« On a parlé d'être plus efficace au shoot et de ma défense », indique le Français sur ses conversations avec son entraîneur Charles Lee, concernant la Summer League. « Il m'a dit qu'il avait confiance en moi, m'a dit de continuer de travailler. Il est même venu à quelques-uns de mes entraînements. »

Tidjane Salaun Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2024-25 CHA 60 21 33.0 28.3 71.3 1.2 3.5 4.7 1.2 1.4 0.5 1.0 0.2 5.9

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.