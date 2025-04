Quel bilan pour la saison rookie de Tidjane Salaün ?

« Il va être un joueur qui va changer beaucoup de choses pour cette franchise. » Ainsi se projetait Charles Lee en octobre dernier au sujet de Tidjane Salaün. Une saison rookie plus tard, à défaut d’avoir révolutionné l’une des plus faibles équipes de l’Est, le Français retient surtout l’expérience emmagasinée.

« C’était cool d’être entouré de tous ces gars, de faire partie de cette organisation. Et oui, mon rôle était différent, donc j’ai pu avoir plus de temps de jeu que ce qui était prévu, mais c’était super. Toute cette expérience va m’être utile pour la saison prochaine », s’imagine déjà le joueur de 19 ans.

Beaucoup de maladresse

Avec un peu moins de 21 minutes par match, une moyenne similaire à celle de Zach Edey titulaire avec les Grizzlies, le temps de jeu a effectivement été au rendez-vous. Une présence sur le parquet toutefois difficilement amortie dans la production statistique. Le natif de Paris a tourné à un peu moins de 6 points et 5 rebonds de moyenne.

On retiendra surtout ses pourcentages d’adresse désastreux : 33% en général, dont 28% de loin… Parmi les rookies ayant disputé plus de 50 matchs durant l’année, le 6e choix de la dernière Draft a été le plus maladroit. De quoi inquiéter les fans locaux et surtout les dirigeants ?

« Je dirais qu’il a eu une saison assez représentative de ce qu’on peut attendre du deuxième plus jeune joueur de la NBA. Il y a eu de bons moments et d’autres un peu moins bons. Rien de tout ça ne nous a surpris. On savait qu’il allait y avoir une courbe d’apprentissage », commente Jeff Peterson, le président du club.

L’intersaison, son « moment favori de l’année »

Celui-ci trouve logique, pour un jeune homme venant du championnat français, que ce soit difficile « de s’adapter à ce niveau en jouant contre des hommes. C’est vraiment, vraiment dur à ce niveau, et on savait que ça prendrait du temps. » Le dirigeant ajoute : « La courbe de développement de chacun n’est pas linéaire. On voit certains gars faire une saison rookie incroyable et le reste de leur carrière NBA n’est pas aussi brillant. D’autres ont des débuts plus lents et finissent par trouver leur rythme plus tard. »

Tidjane Salaün appartient-il à cette seconde catégorie ? L’avenir le dira pour le Français qui se dit à « 100% motivé » pour la suite et compte profiter de l’intersaison, son « moment favori de l’année », pour bosser sur son jeu. Ses travaux estivaux passeront logiquement par la summer league en juillet prochain.

« Mon éthique de travail fait partie de mes compétences. Donc, cela va continuer, c’est sûr, et je vais continuer à travailler chaque jour, à la fois hors du terrain et sur le terrain. C’est naturel pour moi de m’améliorer dans ce que je fais. Donc, je serai professionnel, et pour moi, c’est le plus important : travailler pour être meilleur la saison prochaine et atteindre mes objectifs », insiste le Français.

Le genre d’attitude qui pousse à l’optimisme chez les Hornets. « On sait qu’au final, il va atteindre son plein potentiel. On croit toujours qu’il va devenir un élément clé et régulier de cette équipe », imagine encore le président.

Tidjane Salaun Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2024-25 CHA 60 21 33.0 28.3 71.3 1.2 3.5 4.7 1.2 1.4 0.5 1.0 0.2 5.9

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.