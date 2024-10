Bonne soirée de présaison pour les Français. Alex Sarr a ainsi rassuré du monde à Washington, quand Tidjane Salaün continue de montrer qu’il peut être un élément utile à court terme à Charlotte.

Certes, les Hornets ont perdu (de peu) face aux Knicks (111-109), mais le 6e choix de la dernière Draft a de son côté cumulé 11 points à 4/8 au tir, dont 3/5 de loin, en 22 minutes sur le parquet.

« Il doit simplifier son jeu. C’est un processus » commence Charles Lee, son coach, alors que le Français apprend à se positionner par rapport à ses coéquipiers. « Pour savoir combien de choses on peut emmagasiner d’un soir à l’autre, surtout en attaque. Quand il est sur le terrain, actuellement, il doit jouer avec Melo (Ball), Brandon (Miller), Miles (Bridges), des joueurs bien plus expérimentés. Donc il faut développer de meilleures habitudes de jeu, plus constantes et efficaces, sans le ballon. Il a commencé à le faire ce soir, en restant dans son espace. »

Car les Hornets veulent écarter le terrain au maximum, et Tidjane Salaün doit apprendre à tenir le « spacing ».

« Il a cette tendance, au camp d’entraînement, à trop couper vers le cercle, à resserrer la peinture » conclut ainsi le « head coach ». « Mais là, il a fait confiance au travail qu’il avait déjà accompli et il a obtenu des bonnes opportunités en catch-and-shoot. En dehors de sa compétitivité, on a pu voir son intrépidité. C’est ce qu’il est, et c’est pourquoi il va être un joueur qui va changer beaucoup de choses pour cette franchise. »