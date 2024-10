Du haut de ses 19 ans et de ses 2m03, Tidjane Salaün débarque en NBA avec son énergie, son envie de bien faire… et les yeux (et les oreilles) grand ouverts !

Drafté en 6ème position en juin dernier, l’ancien ailier de Cholet est néanmoins considéré comme un « bébé » dans la Grande Ligue, avec une montagne de choses à apprendre, à commencer par s’adapter à un nouveau pays et une toute nouvelle vie, loin de ce qu’il connaissait dans les Mauges… Mais le garçon a déjà adopté la bonne attitude.

« Il est venu me voir et m’a demandé : ‘Coach, dans cette situation, qu’est-ce que je peux faire mieux ?' », sourit le coach des Hornets, Charles Lee. « Quand tu as un joueur comme ça, qui s’intéresse à ce point aux détails, on sait qu’il va avoir du succès dans cette Ligue. Il apprend très vite. Je suis super content de Tidjane. »

Pris en mains par l’assistant, Ryan Frazier, qui lui donne de nombreux conseils durant les différentes sessions du camp d’entraînement qui se déroule cette semaine, Tidjane Salaün fait l’éponge. Et il en redemande !

« C’est plus à moi d’aller chercher les conseils, car si je veux devenir un grand joueur, je vais en avoir besoin », reconnaît le Français. « J’ai toujours fait comme ça, donc pourquoi ne pas aller en parler directement avec les coachs ? Parce qu’eux sont déjà en NBA. »

« J’ai tendance à vouloir aller plus vite que la musique »

Ainsi, quand on lui demande sur quel aspect de son jeu il doit le plus progresser, le rookie est prompt à répondre.

« Ma création, c’est sûr. Je dois progresser là-dessus parce que ça apportera une nouvelle dimension à mon jeu. Et puis, je sais que je dois aller moins vite parce que j’apprends et que j’ai tendance à vouloir aller plus vite que la musique. C’est clair que ce n’est pas la meilleure chose à faire parce que tous les gars sont tellement athlétiques, je dois jouer plus intelligemment. »

Auteur d’une saison des plus convaincantes l’année passée avec Cholet, notamment avec 10 points et 4 rebonds de moyenne en FIBA Champions League (et un trophée de meilleur jeune de la compétition), Tidjane Salaün passe les étapes à une vitesse supersonique. Et le jeune talent se sent déjà comme un poisson dans l’eau en Caroline du Nord.

« Je pense être déjà bien en rythme, puisque je joue avec l’équipe depuis le début des workouts. C’est plus facile pour moi de m’entraîner, même quand l’intensité augmente. J’ai bien réussi à jouer mon jeu et à communiquer avec les autres. Ça va, [la transition] n’était pas trop difficile. »