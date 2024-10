Débuts gagnants pour Karl-Anthony Towns avec les Knicks

Pour la première fois de sa carrière, Karl-Anthony Towns a débuté une rencontre sous un autre maillot que celui des Wolves, et ça s’est plutôt bien passé. C’était à Charlotte, et les Knicks se sont imposés 111-109 face aux Hornets de Tidjane Salaun (11 points), avec 12 points de Jalen Brunson, et donc 10 points et 4 rebonds de Towns en 15 minutes. A 2 sur 7 aux tirs, dont 1 sur 5 à 3-points. La moitié de ses points sont inscrits aux lancers-francs.

« Je connais les talents en place, et il s’agit juste de jouer avec eux. Chaque jour, il s’agit de découvrir les habitudes de chacun et de progresser. C’est vraiment la clé pour nous. Cela se fera brique par brique… » a réagi l’ancien des Wolves. « C’était vraiment cool d’enfiler enfin un maillot des Knicks et de jouer sur du cinq-contre-cinq ».

Le cinq type déjà aligné

On n’intègre pas un collectif comme celui des Knicks en un claquement de doigts, et Tom Thibodeau va évidemment profiter de cette présaison pour faciliter les premiers pas de Karl-Anthony Towns, qu’il a connu à Minnesota.

« Je m’attendais à ce que ce soit un peu perturbé et à ce qu’il y ait des petits détails à régler », reconnaît l’entraîneur des Knicks. « Ils ont besoin de temps, c’est évident, et je voulais qu’ils se familiarisent avec le jeu. Le match d’ouverture arrive à grands pas et nous devons nous y atteler. C’est une question de timing. Il y a des séquences qui ont été bonnes, d’autres qui doivent être améliorées. Il s’agit en partie de diriger la balle vers la bonne zone. »

Pour la première de Karl-Anthony Towns, Tom Thibodeau avait aligné son cinq type avec donc Brunson et Towns comme meneur et pivot, entourés de OG Anunoby, Josh Hart et Mikal Bridges sur les extérieurs.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

BOS 130 DEN 104 CHA 109 NYK 111 TOR 125 WAS 98 DET 120 MIL 87 LAL 114 PHO 118

Crédit photo : Getty