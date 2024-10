Cinq ans après, Karl-Anthony Towns et Tom Thibodeau se retrouvent

Étant né et ayant grandi dans le New Jersey, Karl-Anthony Towns est content de se rapprocher de sa famille, et notamment de sa grand-mère, suite à son transfert aux Knicks.

Même au sein de l’équipe, il connait du monde, puisque Tom Thibodeau l’a entraîné deux ans et demi aux Wolves.

« Je pense que ça nous donne un peu d’avance » explique-t-il au sujet de sa relation pré-existante avec l’entraîneur, entre 2016 et 2019. « Je connais l’attaque qu’il aime mettre en place. Je connais la façon dont il aime jouer en défense et ce qu’il attend de ses joueurs. »

À Minneapolis, l’entente entre le coach et l’intérieur fut pourtant loin d’être parfaite, Karl-Anthony Towns ayant notamment critiqué (après son départ) la façon dont le technicien gérait les jeunes joueurs, alors que Tom Thibodeau pestait en interne contre l’attitude défensive de son joueur.

‘Hey, mon nom est Karl’

« Il a acquis de l’expérience » explique aujourd’hui l’entraîneur. « Il a déjà participé à des séries de playoffs et sait ce que c’est. Même si vous essayez de vous préparer à quelque chose comme ça, tant que vous ne l’avez pas vécu, vous ne comprenez pas tout à fait ce que c’est. Sa compréhension est tellement plus avancée aujourd’hui que lors de sa deuxième année dans la ligue. Et ses qualités sont si uniques qu’il s’adapte à tout le monde. »

Pour Jalen Brunson et Josh Hart, les qualités de shooteur de Karl-Anthony Towns vont ainsi permettre aux Knicks de pratiquer une attaque très au large, qui devrait leur ouvrir la raquette adverse.

Enfin, c’est ce qu’ils ont dit hier car, les jours précédents, tant que l’échange n’était pas officiel, ils n’avaient pas droit de parler de leur nouveau coéquipier. Et le meneur plaisantait sur le fait qu’il ne connaissait aucun Karl…

« La première chose que j’ai faite, c’est d’aller voir Jalen et de me présenter. ‘Hey, mon nom est Karl’. Parce que je sais que c’était compliqué pour lui » s’amuse ainsi Karl-Anthony Towns lors de sa conférence de présentation.

Karl-Anthony Towns Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2015-16 MIN 82 32 54.3 34.1 81.1 2.8 7.7 10.4 2.0 3.0 0.7 2.2 1.7 18.3 2016-17 MIN 82 37 54.2 36.7 83.2 3.6 8.7 12.3 2.7 2.9 0.7 2.6 1.3 25.1 2017-18 MIN 82 36 54.5 42.1 85.8 2.9 9.4 12.3 2.4 3.5 0.8 1.9 1.4 21.3 2018-19 MIN 77 33 51.8 40.0 83.6 3.4 9.0 12.4 3.4 3.8 0.9 3.1 1.6 24.4 2019-20 MIN 35 34 50.8 41.2 79.6 2.7 8.1 10.8 4.4 3.3 0.9 3.1 1.2 26.5 2020-21 MIN 50 34 48.6 38.7 85.9 2.7 7.9 10.6 4.5 3.7 0.8 3.2 1.1 24.8 2021-22 MIN 74 34 52.9 41.0 82.2 2.6 7.2 9.8 3.6 3.6 1.0 3.1 1.1 24.6 2022-23 MIN 29 33 49.5 36.6 87.4 1.7 6.5 8.1 4.8 3.8 0.7 3.0 0.6 20.8 2023-24 MIN 62 33 50.4 41.6 87.3 1.5 6.8 8.3 3.1 3.3 0.7 2.9 0.7 21.8 Total 573 34 52.4 39.8 83.9 2.8 8.1 10.8 3.2 3.4 0.8 2.7 1.3 22.9

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.