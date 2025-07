Michael Porter Jr. avait l’impression de ne plus avancer à Denver

C'est dans une vidéo de presque douze minutes, depuis l'Italie, que Michael Porter Jr. a commenté son transfert vers Brooklyn, en échange de Cam Johnson. L'ailier a longuement pris son temps pour remercier les Nuggets, qui ont misé sur lui en 2018, alors qu'il était déjà plombé par des soucis physiques, au dos.

« Ils ont pris un risque avec moi ce jour-là. Ma vie a changé pour toujours », se souvient-il, en saluant également le staff médical de la franchise du Colorado. « Ils ont été incroyables pour me permettre de pratiquer ce sport que j'aime. Je veux simplement dire merci pour tout ça. »

Le champion NBA 2023 est revenu aussi sur son transfert, qu'il a appris en vacances en Europe. Il était en route pour Saint-Tropez, avec son téléphone coupé, quand son agent et un dirigeant de Denver l'ont contacté. « J'ai immédiatement compris de quoi il s'agissait », explique-t-il.

Bloqué par Nikola Jokic et Jamal Murray

Pourtant, quelques jours avant, l'ailier avait échangé avec Jon Wallace, le nouveau vice-président en charge du personnel, pour évoquer la saison à venir à Denver.

« On a parlé pendant un moment. Il a commencé à me raconter comment on allait construire l'équipe, qui allait venir et nous entourer », indique Michael Porter Jr. « Tout ça m'a vraiment enthousiasmé. Même si je pense qu'il a entendu dans ma voix que je voulais faire grandir mon jeu. Je ne voulais pas stagner. Je souhaitais progresser au fil de ma carrière et il a entendu ça. »

Ce sera le cas à Brooklyn où, certes, les Nets seront moins ambitieux sportivement, mais il aura plus de ballons pour s'exprimer en attaque.

« Je suis vraiment impatient de vivre ce nouveau chapitre. J'avais l'impression de stagner à Denver. Le jeu à deux de Nikola Jokic et Jamal Murray est très important, c'est leur style là-bas. J'en suis heureux puisqu'on a gagné le titre, mais mon plafond était un peu bas à Denver », juge-t-il. « Je vais pouvoir faire grandir mon jeu et faire ce que je sais faire. Ça me fait mal que mon aventure à Denver se termine, mais rien n'arrive par hasard. Je suis prêt pour ce nouveau chapitre. »

Michael Porter, Jr. Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2019-20 DEN 55 16 50.9 42.2 83.3 1.2 3.5 4.7 0.8 1.8 0.5 0.9 0.5 9.3 2020-21 DEN 61 31 54.2 44.5 79.1 1.5 5.8 7.3 1.1 2.1 0.7 1.3 0.9 19.0 2021-22 DEN 9 30 35.9 20.8 55.6 1.0 5.6 6.6 1.9 1.8 1.1 1.3 0.2 9.9 2022-23 DEN 62 29 48.7 41.4 80.0 1.0 4.5 5.5 1.0 1.9 0.6 1.1 0.5 17.4 2023-24 DEN 81 32 48.4 39.7 83.6 1.3 5.7 7.0 1.5 1.8 0.5 1.1 0.7 16.7 2024-25 DEN 77 34 50.4 39.5 76.8 1.8 5.2 7.0 2.1 2.0 0.6 1.4 0.5 18.2

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.