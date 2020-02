D’Angelo Russell arrive à Minnesota en échange d’Andrew Wiggins !

Karl-Anthony Towns va pouvoir retrouver le sourire : son pote D’Angelo Russell va enfin le rejoindre à Minnesota puisque ESPN nous confirme que ce transfert, dans les tiroirs depuis plusieurs semaines, est enfin validé.

Le meneur rejoint les Wolves en compagnie de Jacob Evans et Omari Spellman en échange Andrew Wiggins, un premier tour de Draft 2021 protégé 1-3 (mais non protégé l’année d’après) et un second tour en 2021.

L’expérience D’Angelo Russell à Golden State n’aura donc duré que quelques mois et son association avec Karl-Anthony Towns sera scrutée et doit permettre aux Wolves de retrouver des couleurs.

De plus, on a désormais hâte de voir comment Andrew Wiggins, globalement décevant depuis plusieurs saisons, va pouvoir s’épanouir aux côtés de Steve Kerr, Stephen Curry, Klay Thompson et Draymond Green. Les Warriors pensent que dans un environnement plus stable, l’ailier canadien va enfin exploiter au mieux son potentiel.